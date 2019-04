Des élèves d’Ottawa manifestent contre les compressions en éducation

Plus de 200 élèves de l'École secondaire publique De La Salle ont fait l'école buissonnière pendant une heure, brandissant affiches et pancartes pour exprimer leur mécontentement.

Parmi les mesures mises de l’avant par le gouvernement ontarien, l'ajout de six élèves par classe l'automne prochain est particulièrement impopulaire.

L'année passée, j'avais un cours en biologie [où] nous étions comme 36 en classe. C'est trop , a souligné Dorian Fournier, une jeune participante à la mobilisation.

Un seul prof ne peut pas enseigner [à] tous les élèves et [aux] élèves qui ont plus de difficulté avec la matière. Dorian Fournier, manifestante

L’obligation pour les élèves de suivre un minimum de cours en ligne durant leur parcours scolaire a également été vivement dénoncée.

Le cours d'arts en ligne, ça ne va pas vraiment fonctionner. [Pour les cours], tu as besoin de tes mains en fait, et puis, en ligne, ce n'est pas quelque chose qui fonctionnerait. L'école, c'est une école d'art, donc ça va vraiment affecter l'école et la dynamique de l'école , a fait remarquer Nashlee Edouazin, une autre élève qui a manifesté jeudi.

La faute aux enseignants et leur syndicat, selon Ford

Le mouvement de contestation des jeunes du secondaire a trouvé écho à Queen's Park, où le premier ministre Ford a montré du doigt les enseignants.

Je vous le dis, ce n’est pas à propos de la taille des classes. Il faut regarder les patrons syndicaux qui disent aux professeurs et aux élèves quoi faire. Nos professeurs ont une responsabilité envers les parents. Ils ont une responsabilité envers les élèves de s’assurer qu’ils soient dans les classes , a-t-il martelé.

Ces reproches sont injustifiés, clament les enseignants. [La manifestation], c'est une initiative des élèves , a expliqué le président de l’Association des enseignantes et des enseignants franco-ontariens (AEFO), Rémi Sabourin.

L'AEFO n'est pas derrière ces mouvements-là. Rémi Sabourin, président de l'AEFO

Par contre, nous encourageons le droit de parole des élèves et par le fait même, nous avons envoyé des consignes à nos enseignantes et nos enseignants pour assurer que le tout se passe dans le respect , a-t-il ajouté.

Des milliers d'enseignants manifesteront à leur tour contre la réforme en éducation du gouvernement Ford, samedi, devant l'Assemblée législative ontarienne à Toronto.

Avec les informations de Gilles Taillon