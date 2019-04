Un registre de vaccination électronique pour mieux contrôler la couverture vaccinale en Ontario

Nous avons besoin d'un registre où, lorsqu'un médecin vaccine un patient, le vaccin est déclaré immédiatement à la Santé publique de manière électronique , affirme la Dre Vinita Dubey, médecin-hygiéniste adjointe de la Santé publique de Toronto. De cette façon, lorsque je vérifie la couverture vaccinale, je peux l’obtenir en temps réel.

Pour l’instant, les parents de l’Ontario sont tenus de déclarer le carnet de vaccination de leur enfant à la Santé publique manuellement.

La Dre Dubey déplore un système archaïque, qui ne brosse pas un portrait adéquat de la couverture vaccinale des élèves de la province.

Je dois envoyer une lettre au parent [pour obtenir la couverture vaccinale de son enfant]. Le parent me dit qu'il va vérifier son carton jaune, puis avec son médecin. Et donc, nous sommes toujours en train d'essayer de rattraper le retard accumulé. Dre Vinita Dubey, médecin-hygiéniste adjointe de la Santé publique de Toronto

La Dre Vinita Dubey, médecin hygiéniste adjointe de la Santé publique de Toronto, prône la création d'un registre de vaccination électronique à l’échelle de la province. Photo : Radio-Canada

Son avis est partagé par d’autres médecins à travers le pays, comme la Dre Caroline Quach, pédiatre microbiologiste-infectiologue au Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine.

Présentement, toutes les enquêtes de couverture vaccinale sont encore faites avec différentes méthodes statistiques. On appelle les gens pour savoir s’ils ont été vaccinés, puis on valide (ou pas) avec le prestataire de soins de santé. Ça demeure excessivement plus compliqué que ça ne devrait l’être , dit-elle.

Une loi qui connaît des limites

Selon les informations de la Santé publique de Toronto, le taux d’immunisation des élèves de 7 à 17 ans contre la rougeole, les oreillons et la rubéole est de 90 %. La cible provinciale est de 95 %.

Malgré le succès de la Loi sur l’immunisation des élèves en Ontario, qui oblige les parents à faire vacciner leurs enfants ou, dans le cas échéant, à obtenir une exemption de nature médicale ou philosophique, l’efficacité de son application varie d’une agence de santé régionale à l’autre.

Les parents qui ne font pas vacciner leur enfant et n’obtiennent pas d’exemptions courent le risque que ce dernier soit suspendu de l’école de façon temporaire.

La Dre Dubey explique que l’exécution de la loi est toutefois limitée par l’inefficacité du système en place.

C’est un processus administratif qui prend beaucoup de temps. Sans les ressources adéquates, il est difficile pour chaque agence de santé d’évaluer tous les dossiers chaque année. Dre Vinita Dubey, médecin hygiéniste adjointe de la Santé publique de Toronto

Vers une autre loi provinciale?

La Dre Dubey explique qu’une loi selon laquelle les fournisseurs de soins de santé déclarent les vaccins directement à la santé publique a jadis été proposée, mais qu’elle a été mise en veilleuse depuis.

La Santé publique de Toronto est tout à fait d'accord avec ça et je pense que la plupart des fournisseurs de soins de santé le seraient aussi , affirme-t-elle. Les médecins qui administrent des vaccins veulent s'assurer que la santé publique est au courant des vaccins qu'ils fournissent afin d’avoir une meilleure idée de la situation dans l’ensemble de la population.

Selon la Dre Quach, ce genre de système est examiné par plusieurs provinces.

Toutes les provinces essaient de tendre vers ça. Le système fonctionne plus ou moins pour l’instant, mais on a tous espoir d’y arriver bientôt , dit-elle.