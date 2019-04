Prière à l’Assemblée législative : le député Kevin Arseneau persiste et signe

Plusieurs passants rencontrés à Rogersville, le fief de Kevin Arseneau qui se trouve dans sa circonscription de Kent-Nord, n’étaient pas d’accord avec leur député sur cette question.

« Nous autres, on est catholiques », rappelle cette femme. Photo : Radio-Canada

Ah non! Faut pas qu'il enlève cette prière catholique, parce que la religion catholique s'en va , s’inquiète une passante. Nous autres, on est catholiques. On croit dans une religion , dit une autre.

Kevin Arseneau souligne que ce qu’il suggère, c’est-à-dire remplacer la prière qui précède la session parlementaire par une minute de silence, a bien peu à voir avec le projet de loi sur la laïcité de l’État qui est débattu au Québec.

C'est très, très loin , dit-il. On parle d'enlever la prière lors de l'Assemblée législative, on ne parle pas ici de laïcité au niveau de la fonction publique.

Le père Wislais Simervil, prêtre au Nouveau-Brunswick. Photo : Radio-Canada

Le père Wislais Simervil, de l’Unité pastorale Saint-Benoît, explique que ses paroissiens tiennent aux traditions. Les gens continuent de croire et ne voient pas d'un bon oeil qu'on enlève la prière.

D'autres personnes rencontrées à Rogersville s’interrogeaient sur la pertinence de la démarche de leur député.

Cet homme avait un message pour le député Arseneau : « Arrête de t'exciter ». Photo : Radio-Canada

Hausse tes bottes puis travaille pour nous autres, puis arrête de t'exciter puis de t'amuser avec des affaires de même , lance un quidam croisé jeudi.

Qu’il baissions les taxes , s’écrie un autre, une prière, ça ne dérange pas personne, ça.

Mais Kevin Arseneau, qui affirme avoir reçu l'appui de plusieurs personnes, demande aux autres citoyens ce qu’ils feraient si c’étaient eux qui se trouvaient dans une situation semblable.

Je demanderais aux auditeurs de se poser la question : s'ils rentraient travailler demain matin et leur employeur leur imposait une prière avant de commencer à travailler, qu'est-ce qu'ils se demanderaient comme question? , dit-il.

D’après le reportage de Jean-Philippe Hughes