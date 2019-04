Une étude de faisabilité vers la construction d’une garderie francophone à Hay River

Le Conseil de développement économique invite les membres de la communauté dans le South Slave à répondre à un sondage en ligne sur l’intérêt pour un centre de garde de la petite enfance en français.

Le projet d’une garderie francophone publique à Hay River est dans les plans de la CSFTNO depuis un certain temps, explique la directrice générale de l'organisme, Yvonne Careen.

Une douzaine de garderies à Hay River détiennent un permis de garde du gouvernement territoriale. La plupart sont en milieu familial et/ou offrent un service de garde après l’école aux enfants de 4 ans et plus seulement.

Selon des statistiques retrouvées dans l’accord entre le Canada et les Territoires du Nord-Ouest sur l'apprentissage et la garde des jeunes enfants, la région du South Slave, qui inclut aussi Forth Smith et les autres communautés, comptait environ 261 places de garderies tout âge et tout type de garderie confondu.

Hay River seulement compte 425 enfants, du nourrisson à l'âge de 9 ans, selon Statistique Canada.

Selon Yvonne Careen, une garderie publique en français répondrait sûrement à un besoin, tout en offrant un autre service attrayant pour le fleurissement de la communauté francophone.

Un sondage en ligne

L’élaboration de l’étude de faisabilité a été rendue possible grâce à un financement d’Emploi et Développement social Canada au CDETNO pour appuyer l’entrepreneuriat dans la petite enfance.

Selon le directeur général du CDETNO, François Afane, le sondage permettra de mieux quantifier une demande qu’il croit déjà bien présente au sein de la communauté.

« Tout le monde le dit qu’il y a des besoins criants en petite enfance et, notamment, de place en garderie francophone, explique François Afane. L’objectif du sondage est vraiment d’aller toucher quelles sont les réalités du besoin et est-ce qu’on peut l’expliquer. »

François Afane a remplacé Antoine Gagnon à la direction de lu CDETNO en Avril 2018. Photo : Radio-Canada / Mario De Ciccio

« Vous savez quand on veut aller chercher des sources de financement au gouvernement il faut avoir des chiffres et des faits concrets », rappelle-t-il.

« La petite enfance est la base de l’éducation et est la base pour conserver la langue, croit François Afane. Il est important pour nous, les francophones qui vivent en milieu minoritaire, que nous puissions nous assurer que nos enfants prennent leurs premiers pas à vie en français. »

Dans l’intérêt des gouvernements

La directrice générale de la Commission scolaire dit déjà être en contact avec le secteur de la petite enfance du ministère de l’Éducation, de la Culture et de la Formation pour identifier les possibles endroits où une telle garderie pourrait être installée.

Yvonne Careen assure que si l’étude peut prouver l’intérêt dans la communauté, les paliers de gouvernement voudront contribuer à la construction de la garderie.

La directrice générale de la CSFTNO, Yvonne Careen, dans le nouveau gymnase de l'École Allain St-Cyr. Photo : Radio-Canada / Mario De Ciccio

D'autant plus qu'Ottawa et le territoire ont signé un accord sur l'apprentissage et la garde des jeunes enfants en 2017. L’accord bilatéral doit permettre, en autre, l’ouverture de nouveaux postes en garderie et un meilleur accès aux services dans la langue officielle.

« En ayant signé cette entente bilatérale, le gouvernement souhaite développer un projet potentiel à Hay River, estime la directrice générale. Il reste à voir si l’étude de faisabilité va être assez positive pour aller de l’avant. »

Yvonne Careen espère que l’étude sera terminée avant la fin mai pour lui donner temps de remplir une demande de financement et de répondre aux échéances de certains programmes en infrastructure du gouvernement fédéral.