25 ans après le génocide des Tutsis au Rwanda : comment transmettre l’histoire aux enfants?

Bon nombre de familles rwandaises ont trouvé refuge au Canada après le génocide, et commémorent cette semaine le massacre qui aura marqué leurs vies à jamais. 25 ans plus tard, toute la difficulté est de mettre des mots sur cette tragédie rwandaise, notamment quand vient le temps de la raconter aux plus jeunes.

Comment expliquer l’horreur sans transmettre les traumatismes du passé? Comment perpétuer la mémoire des victimes et mettre en garde la nouvelle génération sans basculer dans la haine? Ces délicates questions habitent toujours bien des familles d’origine rwandaise établies dans la région de la capitale nationale, rencontrées par Radio-Canada. Plusieurs d’entre elles ne souhaitent plus être identifiées comme Hutue ou Tutsie.

Écrire pour exprimer ce qu'on ne peut dire

Un quart de siècle plus tard, Philibert Muzima reste hanté par la terreur et le chaos du génocide. Il est un survivant. En avril 1994, il avait 24 ans. Étudiant en philosophie, il était rentré passer quelques jours de vacances avec ses huit frères et sœurs, ses parents et ses cousins à Mugombwa, dans la région de Butare, près de la frontière avec le Burundi. C’était le temps des retrouvailles, jusqu’à l’annonce, à la radio, de la mort du président Juvénal Habyarimana, dont l’avion avait été visé par un tir de missiles.

Cet attentat a déclenché les massacres de Tutsis. Philibert Muzima a perdu son père, sa mère, quatre de ses soeurs et deux de ses frères. Il a été violemment attaqué par des génocidaires hutus. Il a reçu des coups de machettes à la nuque, il a perdu connaissance et a été laissé pour mort au milieu des cadavres. Grièvement blessé, il a survécu.

Philibert Muzima est arrivé au Canada au début des années 2000. Devenu fonctionnaire fédéral, il s’est installé à Aylmer. Il est aujourd’hui père de trois enfants âgés de 13, 9 et 5 ans, tous nés au Canada. Très vite, l’enjeu de la transmission de la mémoire des proches disparus s’est posé dans la famille, quand la plus grande, Kirezi Justine Muzima, a commencé à poser des questions à son père.

Comment raconter le génocide des Tutsis au Rwanda?

En 2016, Philibert Muzima a écrit le livre Imbibé de leur sang, gravé de leurs noms pour mettre des mots sur l’horreur qu’il a vécue et, surtout, pour raconter à ses enfants qui étaient leurs grands-parents, leurs oncles et tantes, leurs cousins et cousines qui ont été assassinés parce qu’ils étaient Tutsis.

Les filles de Philibert Muzima racontent leur contact avec les récits de leur père

Raconter le génocide... par le théâtre

Le poète et dramaturge d’origine rwandaise Jean-Marie Vianney Rurangwa a écrit une pièce de théâtre pour commémorer le génocide des Tutsis au Rwanda. Selon lui, l’art permet de représenter des choses qu’on ne peut pas exprimer avec des mots.

Les enfants de Philibert Muzima jouent dans cette pièce intitulée Essuie tes larmes et tiens-toi debout. Le dramaturge estime qu'il y a encore dans la diaspora des personnes qui ont vécu le génocide et qui restent attachées à des clivages et à des idéologies racistes. Toutefois, il est convaincu qu’il faut miser sur les jeunes générations, qui représentent l’espoir.

Une pièce de théâtre pour expliquer le génocide des Tutsis au Rwanda

Un deuil encore extrêmement difficile

Marie-Rose Habyarimana est la fille du président Juvénal Habyarimana qui a été assassiné le 6 avril 1994. Elle habite aujourd’hui à Gatineau. Elle était étudiante à l’Université Laval, à Québec, quand elle a appris la mort de son père. Ses proches ont été directement témoins de l’attaque puisque la piste d’atterrissage se trouvait à proximité de la maison familiale.

Il y avait les membres de la famille qui étaient là. Ils disaient : “Papa arrive, Papa arrive”. Ils voulaient voir la phase d’atterrissage. Puis, les missiles ont été envoyés sous leurs yeux et les débris sont tombés dans notre jardin. Les corps déchiquetés sont tombés dans notre jardin. En fait, on était les premières victimes [...] Si la famille a pu survivre, c’était un miracle , se remémore-t-elle.

Marie-Rose Habyarimana n’est jamais retournée au Rwanda depuis. Elle explique que sa maison a été transformée en un musée à la mémoire des victimes du génocide. Mme Habyarimana réclame, une fois de plus, une enquête internationale pour faire la lumière sur la mort de son père. Elle explique qu’elle et sa famille n’ont pas encore pu faire leur deuil, mais elle assure qu’elle a de la compassion pour toutes les victimes.

Témoignage de la fille de l'ancien président rwandais Habyarimana

François Munyabagisha, économiste, écrivain et libre-penseur, pense qu’il y a encore beaucoup de travail à faire pour parvenir à une véritable réconciliation. Il mise beaucoup sur la jeunesse et estime qu’il est important de leur transmettre un message de paix et d’unité.

Comment honorer la mémoire des victimes du génocide des Tutsis au Rwanda?

Raconter l’histoire aux enfants nés au Rwanda

Assumpta Ndengeyingoma est professeure en sciences infirmières à l’Université du Québec en Outaouais. Elle a trois enfants. Aujourd’hui adultes, ils ont vécu le génocide des Tutsis au Rwanda. Ils ont été témoins de l’horreur. À l’époque, ils avaient 4, 6 et 8 ans.

Elle a choisi d’aider ses enfants à surmonter le traumatisme par la parole, en les aidant à faire des recherches en ligne, à la bibliothèque pour qu’ils puissent faire leur propre analyse des événements et pour qu’ils puissent comprendre le contexte qui a conduit à une telle barbarie. Elle affirme que les questions ont commencé à fuser à l’adolescence, alors que ses filles et son garçon ont commencé à s’interroger sur leur identité dans un pays multiculturel.

J’ai dit à mes enfants : "vous direz que vous êtes des Rwandais et des Rwandaises". Ils m’ont répondu : "mais, maman, les gens vont nous dire est-ce que vous êtes des Hutus, est-ce que vous êtes des Tutsis, est-ce que vous êtes des génocidaires ou pas des génocidaires?" Je leur ai dit : "vous devez être fiers d’être rwandais." Alors j’ai acheté beaucoup de livres qui parlent des choses de façon différente. Et je les laissais partout dans le salon pour qu’ils puissent choisir ceux qu’ils avaient envie de lire , explique la mère de famille d’origine rwandaise.

Comment transmettre l'histoire du génocide des Tutsis?

Des commémorations dimanche à Ottawa

La communauté rwandaise commémorera le génocide des Tutsis au Rwanda le dimanche 7 avril. Le cortège se donne rendez-vous à 13 h sur la colline du Parlement. Il se rendra vers le Musée canadien de la Guerre. Des tournois sportifs et des conférences seront organisés dans le cadre de cette 25e commémoration.

Les commémorations prévues dimanche à Ottawa miseront sur la nouvelle génération, selon la chargée d’affaires du Haut-Commissariat du Rwanda à Ottawa, Shakilla K. Umutoni.