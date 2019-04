Les maternelles 4 ans ont la cote en Abitibi-Témiscamingue

La Commission scolaire du Lac-Abitibi (CSLA) est la championne des classes de maternelle 4 ans. Pas moins de neuf classes seront offertes un peu partout sur le territoire de l'Abitibi-Ouest. C'est cinq de plus que l'année scolaire 2018-2019.

La directrice générale de la CSLA, Isabelle Godbout, songe même à ajouter d'autres classes pour l'année 2020-2021

Étant donné l'engouement que l'on voit pour les inscriptions, on a fait une demande pour trois autres classes supplémentaires au ministère , indique-t-elle.

À Val-d'Or, six classes seront offertes sur le territoire et il ne reste que neuf places disponibles.

À Rouyn-Noranda

L'engouement à Rouyn-Noranda est également perceptible. Trois des quatre classes sont offertes en milieu urbain et elles sont présentement toutes pleines. La quatrième sera à Cléricy. Bien que confirmée, celle-ci n'est pas encore complète.

Depuis plusieurs mois, plusieurs intervenants des Centres de la petite enfance (CPE) ont publiquement soutenu que les services en CPE étaient plus appropriés pour les enfants de cet âge.

Le directeur général de la Commission scolaire de Rouyn-Noranda (CSRN), Yves Bédard, refuse de s'immiscer dans le débat des services offerts en CPE et en classe de maternelle 4 ans. Il indique cependant qu'il sera important de travailler en collaboration avec les CPE.

Il faut essayer de voir ce qu'ils font et ce qu'on fait de façon complémentaire. Est-ce qu'ils ont des informations qu'ils peuvent nous transmettre et vice-versa? , s'interroge M. Bédard.

Moins populaire à Amos

La Commission scolaire Harricana (CSH) semble être l'endroit où les maternelles 4 ans suscitent le moins d'engouement. Deux des six classes offertes ne sont pas encore confirmées.

La directrice du Service de l'enseignement secteur jeunes et des services complémentaires, Stéphanie Carignan, explique toutefois que selon elle, il est encore tôt pour la période d'inscriptions et invite les parents qui n'ont pas encore inscrit leur enfant à le faire le plus rapidement possible.

Une éducatrice spécialisée accompagne des élèves d'une classe de maternelle 4 ans de l'école Sainte-Odile de Québec. Photo : Radio-Canada / Frédéric Bissonnette

Difficile ailleurs dans la province

Avec toute l'insistance que met le gouvernement Legault, on aurait pu croire que les classes de maternelle 4 ans ajoutées pour la rentrée seraient déjà remplies. Il n'en est rien. Un peu partout au Québec, les périodes d'inscription ont dû être prolongées.

Pour le ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge, ce n'est qu'une question de temps avant que ces classes soient remplies.

Je ne suis pas du tout inquiet, c'est un nouveau service et plusieurs parents ne sont pas encore informés, donc il y a un enjeu de communication , reconnaît-il.

Notons qu'un minimum de six élèves est nécessaire pour ouvrir une classe, jusqu'à un maximum de 17.