Innovation : un test peut identifier un trouble bipolaire en une heure

Pour le professeur en ingénierie électrique, Brian Lithgow, qui a participé au projet, la découverte est unique au monde.

Selon lui, il n’existe pas pour le moment d’autres dispositifs de « diagnostic non intrusif efficace en une heure ».

« Cette recherche a débuté un peu par accident. On testait les gens au départ sur le syndrome vestibulaire et les troubles de l’équilibre », explique M. Lithgow.

Le patient est assis dans un fauteuil hydraulique pendant que des électrodes, installées dans ses oreilles, mesurent les impulsions des parties de l'oreille interne et du cerveau qui aident à contrôler l'équilibre.

Le fauteuil dans lequel s'assoient les personnes qui participent à la recherche. Photo : Radio-Canada

Au cours de leurs recherches, les scientifiques ont commencé à observer des profils constants et différents entre les personnes atteintes de la maladie de Parkinson, celles souffrant de trouble bipolaire et celles souffrant d'une dépression majeure.

« On extrait le signal nerveux du signal électrique enregistré. On voit alors des formes très différentes. On peut observer des éléments comme une conduction plus rapide de sodium dans les nerfs ou un relâchement plus rapide de potassium », explique-t-il.

Pour le chercheur, les troubles bipolaires sont difficiles à remarquer en temps normal, car deux personnes sur trois ne présentent pas de symptômes évidents de leur maladie.

« Au premier diagnostic, près de 40 % des personnes bipolaires sont mal diagnostiquées comme ayant une dépression majeure. Cela a des conséquences importantes. Le traitement n’est pas optimisé », explique Brian Lithgow.

D'après lui, le nouvel appareil, toujours en en mise au point, améliorerait grandement le travail des médecins dans un contexte où « cela prend six à sept ans en moyenne pour diagnostiquer un trouble bipolaire 2 ».

Les chercheurs, qui veulent poursuivre leurs recherches, aimeraient recueillir le financement nécessaire et souhaitent aussi obtenir la participation de spécialistes en santé mentale.

Les troubles bipolaires sont des maladies entraînant des dérèglements de l'humeur qui se manifestent par des phases de dépression ou d'excitation, selon l'Institut universitaire en santé mentale Douglas à Montréal. Ils peuvent survenir en réaction au stress ou sans réaction apparente.

