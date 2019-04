Des élèves débrayent pour dénoncer les réformes du gouvernement Ford

Le mouvement est soutenu par les partis de l'opposition, mais dénoncé comme une manipulation syndicale par la ministre de l'Éducation, Lisa Thompson.

À 13 h 15 précises, les élèves de l’École secondaire Norval-Morrisseau de Richmond Hill ont poussé les portes de l’entrée principale de l’établissement.

Mégaphone en main, Alisha Kara a mené le rassemblement, scandant des « Unis, nous pouvons » et « Norval dit non » repris en chœur par une soixantaine de ses camarades.

Ensemble, ils ont marché autour du stationnement, brandissant pancartes, sous les yeux de quelques enseignants et de leur directrice, sortis pour s’assurer de la sécurité.

Aujourd’hui, anglophones, francophones : on s’unit pour se faire entendre , a lancé Alisha Kara lors d’un bref discours sur le parvis de l’école.

Dans une entrevue à Radio-Canada, l’adolescente dénonce la hausse du nombre d’élèves par classe de même que l’obligation de suivre des cours en ligne.

Avoir des élèves qui sont prêts à se mobiliser et à sortir de cours démontre qu’ils ne sont pas en accord avec les actions du gouvernement et c’est quelque chose que le gouvernement devrait prendre en considération.

Des élèves de plusieurs écoles du Nord de l’Ontario ont également participé aux manifestations.

À Hearst, une centaine d’élèves se sont réunis sur le terrain de l’hôtel de ville. Il s’agissait principalement d’élèves de l’École secondaire catholique de Hearst, de l’école publique anglophone Hearst High School et quelques élèves de l’École élémentaire catholique Saint-Louis.

Ils ont eux aussi exprimé leur opposition à l’augmentation de la taille des classes et à une utilisation accrue des cours en ligne.

De voir que la communauté étudiante de partout en Ontario, autant francophone qu’anglophone, on est capable de se mettre ensemble et de protester contre quelque chose qui nous tient à coeur. Je sais que ça va avoir un impact [...] C’est incroyable de voir que tout le monde, on a le même but.

Audrey Aubin, organisatrice de la manifestation de Hearst