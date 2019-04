Laïcité au Québec : le maire d'Edmundston invite les Québécois mécontents à venir vivre au N.-B. et suscite des réactions

Dimanche dernier, M. Simard s’est servi de Twitter pour les inviter. Au Nouveau-Brunswick, nous avons besoin d'enseignantes et d'enseignants, de policiers et policières, etc. francophones entre autres. Si le #Québec ne veut pas de ceux et celles qui portent des "signes" religieux, venez chez nous... on a de la place et on est accueillants , écrivait-il.

Le maire Simard a reçu de l’attention de plusieurs médias hors de la province, mais il affirme avoir également reçu plusieurs messages de personnes intéressées par son offre.

Je dirais une vingtaine de curriculum [vitae], 15-20 demandes d'information, et il en rentre à tous les jours , dit M. Simard.

Agrandir l’image Le message de Cyrille Simard sur Twitter le 28 mars 2019. Photo : @cyrillesimard / Twitter

Cyrille Simard assure qu'il ne s'agissait pas d'une critique envers le Québec, mais plutôt d'une invitation à ceux qui s'opposent au projet de loi 21 sur la laïcité de l’État.

Ce projet de loi prévoit interdire aux futurs employés de l’État en position de coercition (juges, policiers, procureurs de l'État) et aux futurs enseignants des écoles primaires et secondaires du réseau public de porter des signes religieux.

Le maire d’Edmundston y voit une occasion d’atténuer la pénurie de main-d’oeuvre vécue dans la région du nord-ouest du Nouveau-Brunswick.

M. Simard observe que la population du nord-ouest du Nouveau-Brunswick est très homogène. Au dernier recensement, seulement 1,5 % de la population du comté de Madawaska se considérait comme faisant partie d'une minorité visible.

Il croit néanmoins que les habitants de la région sont, pour la majorité, prêts à accueillir de nouveaux arrivants, et qu'il s'agit d'une situation ou chacun devra s'adapter.

Il faut s'assurer que du point de vue de la société d'accueil, la communauté d'accueil, qu'on comprenne que les nouveaux arrivants ont des besoins, qu'ils ont des réalités, et puis que si on est ouverts à ça, on va apprendre beaucoup de choses. Et l'inverse est aussi vrai , observe le maire.

Il invite donc les intéressés à explorer sa région, mais aussi le reste de la province, où le manque de main-d'oeuvre se fait également sentir.

D’après un reportage de Kassandra Nadeau