Du nouveau dans le projet de SkyTrain entre Surrey et Langley

Le projet de TransLink qui souhaite relier par SkyTrain les villes de Surrey et de Langley dans le Grand Vancouver a franchi une nouvelle étape jeudi, avec le début des consultations publiques.

La population a jusqu’au 26 avril pour répondre à un sondage qui porte aussi sur deux autres propositions de transport rapide à Surrey, sur le boulevard King George et sur la 104e Avenue.

Pour le projet entre Surrey et Langley, la société organisatrice des transports souhaite prolonger la ligne de train Expo sur 17 km le long de la route Fraser, à partir de la station King George.

Elle souhaite connaître l’opinion des habitants sur ce projet d’expansion du SkyTrain et en apprendre plus sur les priorités du public en ce qui concerne les transports en commun.

Si ces trois projets vont de l’avant, la construction du SkyTrain entre Surrey et Langley pourrait débuter au plus tôt en 2021 et durer au moins jusqu’en 2025.

Suspendre les projets immobiliers

En début de semaine, le conseil municipal de Surrey a donné le feu vert à la mise au point d’un plan d’aménagement pour le corridor qui serait touché par le prolongement du SkyTrain.

La conseillère Brenda Locke a par la suite proposé d’interdire les nouveaux développements immobiliers le long du trajet jusqu’à ce que les détails de ce plan soient établis, ce qui prendra entre huit et dix mois.

Selon le trajet proposé, la ligne Expo serait prolongée sur 17 kilomètres, de la station King George, à Surrey, jusqu'à Langley. Photo : TransLink

La directrice générale de la Chambre de commerce de Surrey, Anita Huberman, appuie cette idée. Selon elle, il serait illogique d’approuver des projets de construction avant d’en savoir plus sur le prolongement du SkyTrain. « Nous ne savons même pas où seront les nouvelles stations de SkyTrain », remarque-t-elle.

Le promoteur Joe Varing, du Varing Marketing Group, est lui aussi favorable à la proposition de Brenda Locke. « Dans cinq ou sept ans, on risquerait de réaliser que nous avons vraiment sous-développé certains secteurs », dit-il, tout en admettant que cela puisse être difficile financièrement pour les entreprises qui sont déjà en attente d’un permis pour commencer un projet.

Brenda Locke précise que la construction de logements sociaux et de logements pour étudiants serait exemptée d’un éventuel gel des nouveaux projets de développement.

Le conseil municipal de Surrey prévoit d'aborder cette proposition lors de sa rencontre du 15 avril prochain.

Avec des informations de Belle Puri et d'Anaïs Elboujdaïni