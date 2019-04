Transformer plus de soja au Manitoba serait bénéfique pour l’industrie

Le secteur du soja est en plein développement depuis plusieurs années dans les Prairies canadiennes. Les changements climatiques ont été favorables à cette plante et les surfaces cultivées ont fortement augmenté.

Le Manitoba, par exemple, a vu ses surfaces cultivées augmenter de 3780 % entre 2001 et 2018 pour atteindre environ 765 000 hectares. La Saskatchewan a vu une croissance de 140 % entre 2013 et 2018. Du soja y était cultivé sur environ 165 000 hectares l’an dernier. Seule l’Alberta est encore un peu à la traîne, avec seulement 7406 hectares.

Pour Mikaël Akimowicz, chercheur à l'Institut du développement rural à l'Université de Brandon et l’un des auteurs du rapport, la situation n’est pas près de changer. « Il y a une demande très forte en aliment animal et les aliments à base de soja peuvent être très intéressants pour les industries du porc et de la volaille », explique-t-il.

Production de soja au pays en 2018 Ontario : 58 %

Manitoba : 22 %

Québec : 16 %

Autres provinces : 4 %

L’immense majorité du soja produit dans les Prairies est exportée vers la Chine. Or, selon les auteurs du rapport, une industrie de transformation de cette plante pourrait sans problème être développée au Manitoba, deuxième province productrice de soja au pays, après l'Ontario.

Le Manitoba, coeur industriel du soja dans les Prairies?

« On a une production de soja qui est majoritairement exportée vers la Chine, alors que les aliments à base de soja pour l’alimentation animale sont importés des États-Unis », relève le chercheur.

On a une grosse occasion pour conserver la valeur ajoutée au Manitoba et dans les Prairies. Mikaël Akimowicz, chercheur à l'Institut du développement rural à l'Université de Brandon et l’un des auteurs du rapport

Plusieurs municipalités de l’Ouest du Manitoba, parmi lesquelles on trouve Carberry, Russell, Brandon et Neepawa, ont elles aussi vu ce potentiel économique et militent en faveur d’un investissement pour la construction d’une usine de trituration dans leur région.

« En terme de localisation, ces communautés seraient au coeur de l’aire de production de soja [dans les Prairies] et seraient à proximité des unités de production de porc et de volaille », tout en étant proches des grands axes de communication facilitant les exportations et les importations, à travers le rail notamment, souligne Mikaël Akimowicz.

Les exportations de soja en 2018 Photo : Radio-Canada

Ça permettrait à une usine de trituration du soja d’être compétitive, une compétitivité renforcée par le faible coût de l’électricité au Manitoba. Mikaël Akimowicz, chercheur à l'Institut du développement rural à l'Université de Brandon et l’un des auteurs du rapport

« Un vrai potentiel » pour les producteurs

Du côté de l’association des producteurs de légumineuses et de soja, on est enthousiaste à l’idée de construire une grosse usine de trituration au Manitoba. « Il y a clairement de la place pour plus d’usines de transformation », affirme, catégorique, Calvin Pener, le président de l’association.

« Un nouveau marché est toujours bon pour les fermiers, et un marché à proximité, où on n’a pas à payer beaucoup de frais de transport, c’est toujours bon », ajoute-t-il.

Plus vous avez une usine de transformation proche de chez vous, plus vous avez d’emplois et plus on garde l’argent et les investissements dans la province. Calvin Pener, président de l’association des producteurs de légumineuses et de soja du Manitoba

Pas une solution de rechange au canola

Reste que si le soja présente un véritable potentiel de développement économique dans les Prairies, il n’est pas encore en mesure de remplacer le canola.

« Je ne pense pas que ce soit une solution de rechange, mais c’est toujours bon de faire tourner les cultures », avance prudemment Calvin Pener. « Le soja permet en effet de recharger les sols en azote », précise, pour sa part, Mikaël Akimowicz.

« Il est toujours bon d’avoir plusieurs options, de se diversifier parce que parfois, les choses changent », conclut, philosophe, Calvin Pener en faisant référence notamment à la guerre commerciale que se livrent le Canada et la Chine à propos du canola.