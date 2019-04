Guillaume Musso veut surprendre ses lecteurs

Ce nouveau roman, La vie secrète des écrivains, raconte l’histoire de Nathan Fawles, un célèbre écrivain qui, en 1999, annonce qu’il arrête d’écrire et se retire sur une île sauvage. En 2018, une jeune journaliste débarque sur l’île pour percer le secret de l’écrivain qui n’a donné aucune entrevue depuis 20 ans. C'est une île inventée qui est au cœur de ce roman et qui cache un secret. Guillaume Musso qualifie celui-ci de « thriller intime ».

La page couverture du plus récent livre de Guillaume Musso Photo : Calman Lévy

En entrevue avec Catherine Richer, chroniqueuse au 15-18, Guillaume Musso explique que son personnage n’est pas tout à fait un alter ego.

Il porte en lui certains traits d’écrivains auxquels je me suis intéressé depuis des années. Il est une cristallisation de plusieurs auteurs, de Salinger, de Kundera, d’Elena Ferrante... Par contre, le personnage de Raphaël Bataille, jeune écrivain, ressemble un peu au Guillaume Musso que j’étais quand j’avais son âge. [...] J’avais une foi qui me faisait dire qu’un jour ou l’autre j’arriverais à vivre mon rêve de voir un de mes romans publiés. Comme Raphaël, j’ai longtemps reçu des lettres de refus. Guillaume Musso

L’incertitude de l’écrivain

Malgré son immense succès, Guillaume Musso est bien conscient de la précarité de son métier. « Ce n’est pas parce que vous avez écrit trois romans que vous allez être capable d’en écrire un quatrième. Cette condition de l’écrivain est fondamentalement marquée par l’incertitude. Ce n’est pas comme la recette de la tarte aux pommes où vous pouvez la dupliquer à l’infini. L’écriture d’un roman est toujours quelque chose d’assez mystérieux », avoue l’écrivain.

Pour lui, la recette du succès n’existe pas. « C’est un peu triste de vouloir répondre à une attente des lecteurs, car ça voudrait dire qu’il faut cocher des cases. Hors, le moment le plus excitant dans l’écriture et la création, c’est justement de ne pas toujours savoir où on va, notamment lorsque les personnages commencent à vouloir faire des choses auxquelles vous ne les destinait pas forcément. »

Un écrivain très prolifique

Né en 1974 à Antibes, Guillaume Musso a commencé à écrire pendant ses études. Mais c’est seulement en 2004 que son premier roman a été publié : Et après.... Ont notamment suivi La fille de papier, Central Park, Un appartement à Paris et La jeune fille et la nuit. Traduits en 41 langues et plusieurs fois adaptés au cinéma, tous ses livres ont connu un grand succès.

Guillaume Musso avoue ne pas connaître le syndrome de la page blanche.

Au contraire, j’ai un trop plein d’idées, de projets. Mon problème est de savoir comment arriver à les organiser. Je veux être romancier depuis l’âge de 15 ans, donc, depuis cet âge je réfléchis à des histoires. Ma vie est constamment irriguée par la recherche d’histoires, de personnages, de thèmes, car ça me raccroche à la vie, ça me donne le goût des autres, le goût de l’observation, la curiosité de la vie des gens dans un sens positif. Guillaume Musso

Il conclut en soulignant qu’il veut toujours écrire des histoires différentes pour surprendre les lecteurs.

Par ailleurs, les livres de Guillaume Musso se vendent bien au Québec aussi, puisque son roman La jeune fille et la nuit arrive au troisième rang des meilleures ventes en 2018, selon le Bilan Gaspard 2018 du marché du livre au Québec, qui est sorti jeudi. Un appartement à Paris est en vingt-deuxième position.