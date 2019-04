L’Alberta a une solution pour redresser son économie, mais refuse de changer de cap

Toutes les provinces canadiennes l'ont adoptée, sauf une : l'Alberta. Elle est pourtant la solution à bien des problèmes auxquelles les Albertains sont, aujourd'hui, confrontés : les déficits, la dette, la dépendance aux redevances pétrolières et les services sociaux coûteux. Et si l'absence d'une taxe de vente provinciale était devenue, en 2019, le « désavantage albertain »?

Jason Kenney, le chef du Parti conservateur uni de l’Alberta, le répète depuis des mois : la formule de péréquation doit être modifiée.

L’Alberta est passée, en six ans, du leader du pays à une des provinces les moins prospères. Jason Kenney, chef du Parti conservateur uni

Au cours de la campagne électorale, il a réitéré que les Albertains n’ont pas de problème à « partager » lorsque l’économie de leur province va bien. Toutefois, il a affirmé s’attendre à la même chose des autres en situation inverse.

« Le Québec a un taux de chômage bien plus bas que le nôtre. Ils ont un gros surplus, nous avons un gros déficit. Ils ont des tarifs de garderie abordables et des frais de scolarité bien plus bas que les nôtres », a-t-il dit.

Jason Kenney dit que son parti n'imposera pas de taxe de vente aux contribuables. Photo : The Canadian Press / Jeff McIntosh

Oui, mais « ceci n’a rien à voir avec la péréquation », rappelle Daniel Béland, professeur de sciences politiques et directeur de l’Institut des études canadiennes de l’Université McGill.

Le programme fédéral de péréquation est calculée selon la capacité fiscale d’une province, donc sa capacité de récolter des impôts et des taxes à ses contribuables.

L’Alberta est plus riche que la moyenne des provinces. C’est là que les salaires sont les plus élevés au pays, et ce, malgré la crise économique : sa capacité de récolter des taxes et impôts est donc élevée.

Elle contribue ainsi à la péréquation pour que les provinces moins riches, comme le Québec et le Nouveau-Brunswick, puissent offrir des services publics relativement équivalents à ceux offerts ailleurs au pays.

Les choix politiques de l’Alberta

Si l’Alberta accumule les déficits et n’offre pas de services sociaux aussi abordables à sa population que le fait le Québec, c’est en raison de ses choix politiques, explique Daniel Béland.

Le Québec a une taxe de vente provinciale de 10 %, alors que l’Alberta choisit d’offrir, depuis des décennies, « l’avantage albertain » à sa population en n’imposant aucune taxe.

Au Québec, il y a des garderies à 5 $ et des frais de scolarité peu élevés, justement en raison de cette taxe. La péréquation aide, mais c’est surtout en raison de sa taxe provinciale. Daniel Béland, directeur de l’Institut des études canadiennes de l’Université McGill.

Le professeur ajoute que si l’Alberta imposait une taxe de vente aussi élevée que celle du Québec, elle aurait très probablement un surplus budgétaire et pourrait offrir de meilleurs services à ses citoyens. La province pourrait aller chercher un milliard de dollars par point de pourcentage.

Alors pourquoi pas de taxe?

Il n’y a pas de taxe de vente en Alberta tout simplement parce que c’est ancré dans son ADN depuis des décennies.

Ironiquement, elle a été la première province du Canada à adopter une telle taxe en 1936. Cette taxe de 2 % a toutefois été annulée après une année, en raison de sa grande impopularité.

Trois quarts de siècle plus tard, elle est encore aussi mal-aimée. La majorité des Albertains n’en veulent pas.

L’imposition d’une taxe de vente est, tout simplement, un suicide politique pour les partis, selon le politologue de l’Université de l’Alberta Frédéric Boily. Et les politiciens le savent très bien.

Les conservateurs n'osent même pas en parler : « Je suis complètement opposé à l’imposition d’une taxe de vente [...]. À la place de puiser dans les poches des contribuables, pourquoi ne pas contrôler nos dépenses », a dit Jason Kenney, lors de la campagne électorale.

Les néo-démocrates sont contre l'imposition d'une taxe de vente Photo : Reuters

Même le Nouveau Parti démocratique (NPD), traditionnellement de gauche, n’en veut pas. « Nous n’avons pas besoin d’en mettre plus sur les épaules des Albertains. Nous n’allons pas couper drastiquement dans les services, mais nous allons équilibrer notre budget en diversifiant notre économie », promet la première ministre sortante Rachel Notley.

Seul le Parti libéral propose l'adoption d'une taxe de vente, mais les experts s'entendent pour dire qu'il n'a aucune chance de former le prochain gouvernement.

Pas de taxe, c'est réaliste en 2019?

Les Albertains ont tous en tête les années du premier ministre Ralph Klein, où l’Alberta avait des difficultés au plan économique. Le gouvernement devait conjuguer avec des redevances pétrolières instables et peu élevées.

Malgré tout, le premier ministre Klein avait promis d'effacer la dette, au début des années 90. Dix ans plus tard, il réussit. L’Alberta se retrouve sans dette, sans avoir eu recours à une taxe de vente provinciale.

« On a cet exemple de Klein qui a réussi à le faire. Avoir une taxe de vente provinciale, ça serait comme un aveu d’impuissance qu’on est incapable de contrôler les finances publiques avec tous les revenus qui viennent de l’industrie pétrolière », affirme Frédéric Boily.

Ralph Klein a supprimé la dette de l'Alberta sans imposer de taxe de vente. Photo : The Canadian Press / Jeff McIntosh

Pour y arriver toutefois, Ralph Klein met en place un programme d’assainissement des finances publiques. Il va maîtriser le budget de l’État dans tous les domaines, que ce soit en santé ou en éducation, avec des compressions pouvant aller jusqu’à 20 % dans certains cas.

Le problème aujourd’hui, selon Frédéric Boily, c’est que les Albertains veulent que le gouvernement protège non seulement l’économie, mais ils demandent aussi que l’État s’occupe des emplois, de l’éducation et de la santé.

On est un peu dans une période de schizophrénie politique. On veut que l’État se restreigne, mais pas trop. Frédéric Boily, politologue à l'Université de l'Alberta

C’est donc difficile de répondre, en 2019, aux volontés du peuple sans imposer une taxe de vente. « Logiquement, on devrait avoir une taxe de vente. Mais ce qui est logique en économie ne l’est pas nécessairement au plan politique », dit-il.

Le « désavantage albertain »

Daniel Béland et Frédéric Boily croient tous les deux que l’imposition d’une taxe de vente n’arrivera pas de si tôt en Alberta.

Toutefois, avec la situation économique albertaine, avec la dépendance de la province aux redevances pétrolière, l’Alberta doit changer de cap, estiment-ils.

Sans une taxe de vente, ça restreint la capacité de l’Alberta d’être la province dynamique qu’elle a longtemps été. Frédéric Boily, politologue à l'Université de l'Alberta

Selon Frédéric Boily, il faut trouver d’autres sources de revenus que ceux provenant du pétrole et du gaz. « Il faut trouver une solution stable. La taxe de vente permettrait au gouvernement d'avoir une grande marge de manoeuvre », dit-il.

Pour le NPD, qui a déjà imposé une taxe sur le carbone, ce serait plus difficile à défendre. Selon Daniel Béland, c’est la droite qui a la solution.

« La droite serait dans une meilleure position politique pour le faire. C’est contraire à leur idéologie. Si c'est la droite qui impose une taxe de vente, ça suggèrerait qu'il n'y a aucune autre avenue possible », conclut-il.

Si, au grand jamais, un courageux gouvernement décidait d’imposer une telle taxe, il devra soumettre la question aux Albertains lors d’un référendum.

Ralph Klein a passé, au début des années 2000, la Loi sur la protection des contribuables qui impose une telle mesure avant l’adoption d’une taxe de vente dans la province.

Toutefois, si les partis politiques, comme celui de Jason Kenney, continuent de « mentir » aux contribuables en mettant « la faute » sur la péréquation, croit Daniel Béland, les contribuables auront sans doute de la difficulté à faire un choix éclairé.