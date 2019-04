Un premier stade consacré aux sports électronique en construction à Montréal

Les amateurs de jeux vidéo auront un nouveau site multifonctionnel pour explorer leur passion et assister ponctuellement à des matches de sports électroniques. Situés en plein centre-ville de Montréal, les locaux de l'eSports Central sont en train de subir une métamorphose majeure en vue de l'ouverture à la mi-mai.

Un texte de Catherine Marineau-Dufresne

Le visage d’Anthony Côté s’illumine lorsqu’il parle de l’aventure qu’est la préparation en vue de l’ouverture du stade. Je vais être bold et dire que ça sera une première en Amérique du Nord, avance le porte-parole de l’eSports Central. Il existe des gaming houses, des cafés pour les jeux vidéo, mais pas d’endroit où tout se passe en même temps. Des places dédiées à la communauté, et pas juste aux jeux. La tendance prend toutefois son envol : un espace similaire est également en construction dans la région de Vancouver et prévoit accueillir des passionnés de jeux vidéo dès juin.

L’administration de l’eSport Central a de grandes ambitions pour l’espace qui pourra accueillir jusqu’à 525 personnes et comptera une quarantaine d’employés. Stations de réalité virtuelle, simulateurs de course, des dizaines de jeux de tous les styles : l’offre sera abondante et diversifiée. Ouvert sept jours par semaine, l’accès pourrait même être étendu à 24 heures par jour lors de tournois et d’événements spéciaux.

Le porte-parole Anthony Côté explique que l’aile ouest regroupera les jeux sur ordinateur, les salles de diffusion en direct et les bureaux administratifs. Photo : Radio-Canada / Catherine Marineau-Dufresne

Pour l’instant, le chantier ne donne qu’une idée très vague du résultat final, car l’étage de 1300 mètres carrés est couvert de poussière et de débris. Des montants désignent l’emplacement des futurs murs qui délimiteront les locaux de diffusion en direct sur le web (streaming), les bureaux administratifs et le resto-bar des aires communes de jeux sur PC et sur console.

On a été agréablement surpris par la réponse de la communauté. On a décelé beaucoup de joie et de fierté, l’accueil de Montréal a été fantastique. Anthony Côté, porte-parole de l’eSports Central

Favoriser la visibilité des talents de demain

Une partie de l’espace sera toutefois modulable, pour permettre de remplacer le mobilier par une estrade où des équipes professionnelles viendront disputer leurs matchs devant public. Cela permettra de fournir une vitrine à la première équipe professionnelle d’esports de Montréal, le Rebellion, qui est inscrite à l’Overwatch Contenders League, la ligue des aspirants du jeu compétitif lancé en 2018.

Les sept joueurs de l’équipe ont récemment emménagé dans leur maison de joueurs (gaming house), c’est-à-dire le logement où ils cohabitent en plus d’y tenir leur séances de travail. Ils seront toutefois plus présents au stade du centre-ville à partir de juin, quand débutera la deuxième saison de leur ligue.

Le porte-parole de l’eSports Central Anthony Côté fait attention à ne pas trop s’avancer sur les opportunités et partenariats à venir, puisque plusieurs projets sont toujours en discussion. Il peut toutefois confirmer que les joueurs auront accès à une salle de diffusion. De grandes fenêtres ont été incluses dans les plans de cette pièce pour s’assurer que les autres clients puissent regarder leurs parties.