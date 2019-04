Le poète Yves Préfontaine est décédé

Il était à la fois un des grands visages de la poésie québécoise, un animateur de radio, un anthropologue et un des membres fondateurs du Rassemblement pour l'indépendance nationale (RIN), en 1960. Mais aujourd'hui, Yves Préfontaine n'est plus; il est décédé dimanche à l'hôpital des suites d'une pneumonie, a confirmé à Radio-Canada l'un des membres de sa famille. Il avait 82 ans.

Les œuvres d’Yves Préfontaines ont été marqué la littérature du Québec. Il a commencé à publier ses premiers poèmes à 15 ans, et avait à peine 20 ans lorsqu’il a publié son premier recueil. Toute sa vie, il aura mené avec d’autres le combat de la culture et de la langue française au Québec , souligne-t-on dans sa chronique nécrologique.

Son recueil de poèmes Pays sans parole a remporté le prix France-Québec en 1968, de même que le premier prix des Concours littéraires du Québec. Il a aussi remporté le prix Québec-Paris pour le recueil Parole tenue : poèmes 1954-1985 en 1990. En 2000, il a également remporté le prix Félix-Antoine-Savard de poésie.

En plus de ses œuvres publiées par l’Hexagone, Yves Préfontaine a diffusé ses poèmes dans de nombreux périodiques, notamment la revue Liberté, dont il a été le rédacteur en chef de 1961 à 1962, La Barre du jour, Estuaire et Le Sabord. Il a aussi collaboré au journal Le Devoir, à La Presse et au Nouveau Journal. Son fonds d’archives est conservé au centre d’archives de la Bibliothèque et Archives nationales du Québec.

Anthropologue de formation, Yves Préfontaine a étudié à Montréal et à Paris et a enseigné à l’Université McGill et à l’Université du Québec à Montréal. Il a aussi été chef de cabinet de Camille Laurin, lorsqu’il était ministre du Développement culturel sous René Lévesque.

Yves Préfontaine était également un passionné de musique et a commencé à s'intéresser au jazz lorsqu’il était adolescent. Son premier projet d’émission jazz a été accepté à Radio-Canada en 1956, alors qu’il n’avait que 19 ans. Pendant plusieurs années, il a donc animé Jazz-sortilèges à Radio-Canada.

Une cérémonie en sa mémoire aura lieu au Complexe funéraire Mont-Royal le jeudi 11 avril.