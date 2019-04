L’organisation des Indigenous Music Awards rejette les accusations d’appropriation culturelle contre une artiste crie

Lisa Meeches, qui dirige le festival Manito Ahbee et ses Indigenous Music Awards (IMA), ne croit pas l'appropriation culturelle possible entre Autochtones. Elle a pris position après que certaines artistes inuits se furent retirées des IMA , plus tôt cette semaine, en déplorant la nomination d'une artiste non inuite qui expérimente avec le chant de gorge sur son album.

Un texte de Lenard Monkman, de CBC

L’appropriation culturelle est-elle possible au sein de la communauté autochtone? « La réponse est non », a répondu Mme Meeches.

« Le créateur et l’esprit ne comprennent pas ce genre de langage ni ce genre de rhétorique », a déclaré la directrice du festival Manito Ahbee, qui tient les IMA chaque année à Winnipeg. La prochaine cérémonie doit avoir lieu le 17 mai.

En entrevue à la radio de CBC, mercredi, Mme Meeches, une Anichinabée, a félicité les artistes inuites qui ont dénoncé la situation, dont Tanya Tagaq, Kelly Fraser et PIQSIQ, de se tenir debout pour ce en quoi elles croient. Mais elle a regretté qu’elles aient mis leurs préoccupations de l’avant sur les réseaux sociaux.

La chanteuse crie Connie LeGrande, dont le nom d’artiste est Cikwes, est au centre de la controverse. Nommée dans la catégorie « meilleur album folk » des IMA, elle est accusée de s'être approprié le chant de gorge de style inuit.

Connie LeGrande, alias Cikwes. Photo : Facebook/Connie LeGrande

Cikwes a appris d'une famille inuite, a fait valoir Mme Meeches : « Elle est convaincue d’avoir reçu les enseignements appropriés. »

La directrice du Manito Ahbee a cependant reconnu que la ou les personnes qui lui ont montré comment s'y prendre ont regretté de l’avoir fait.

Dans un message publié en 2015 sur Facebook et republié mercredi par un autre utilisateur, Connie LeGrande avait dit être « fascinée par le chant gorge inuit ». Elle avait ajouté : « J'ai décidé de me l'enseigner moi-même en écoutant la musique de Tanya [Tagaq] ». Elle n’avait alors pas encore trouvé ceux qui allaient la former.

Tanya Tagaq fait partie de ceux qui s'opposent aujourd'hui à la nomination de Cikwes aux IMA.

Mme LeGrande n'a pas répondu aux demandes d’entrevue de CBC.

Lisa Meeches a indiqué qu'après plusieurs discussions, le conseil d'administration des IMA et son comité des anciens ont décidé de maintenir la nomination de Cikwes.

Il n'y a actuellement aucun représentant inuit au conseil de Manito Ahbee, a reconnu Mme Meeches.

« Nous avons toujours été inclusifs. Il est très décevant de voir comment ce collectif utilise les médias sociaux, alors que nous avons toujours été attentifs à leurs besoins », a-t-elle déclaré.

Nous voulons que les non-autochtones puissent découvrir qui nous sommes, et cela ne sert pas cette cause. Ça nous ramène quelques pas en arrière. Lisa Meeches, directrice du festival Manito Ahbee, qui tient les Indigenous Music Awards

Mme Meeches espère toujours arriver à s’entendre avec les artistes inuits, qui s’appellent collectivement Arnaqquasaaq.

« C'est aux Inuits de décider »

Tiffany Kuliktana Ayalik forme avec sa soeur Kayley Inuksuk Mackay le duo de chant de gorge PIQSIQ. Photo : Facebook/Tiffany Ayalik

Tiffany Ayalik, qui avec forme sa soeur Kayley Mackay PIQSIQ, un duo de chants de gorge de Yellowknife, dit croire à la collaboration et au partage de chants tradionnels avec d'autres communautés autochtones.

Mais elle trouve problématique le point de vue de Lisa Meeches au sujet de l'appropriation culturelle.

Le langage utilisé dans cette déclaration de Lisa dénote une vision très "panautochtone". C’est vraiment un point de vue des Premières Nations. Tiffany Ayalik, du duo PIQSIQ

« Quand on nous renvoie des termes comme "créateur" et "esprit", c’est en présumant que nous partageons tous les mêmes pratiques et croyances spirituelles, mais ce n’est pas le cas », soutient Mme Ayalik.

D'après elle, Connie LeGrande s’était fait expliquer les bases du chant de gorge dans un contexte particulier : « Deux personnes ont été invitées à chanter de la gorge lors d'un événement artistique organisé par le gouvernement fédéral. Comme l'une d’elles n’a finalement pas pu y prendre part, Mme LeGrande a appris les bases minimales du chant de gorge spécifiquement pour cette occasion. »

« Ce n'était pas pour lui permettre d’ensuite s’approprier quelque chose qui ne lui appartenait pas pour en faire un album, le mettre sur iTunes et le vendre », a-t-elle ajouté.

[Cikwes] accepte de faire de l'argent avec cette pratique, alors qu'elle n’appartient pas à cette culture. Elle prend ainsi la place qui devrait revenir à des Inuits dans les festivals. Tiffany Ayalik, du duo PIQSIQ

Les Inuits sont encore plus marginalisés que les autres groupes autochtones, a affirmé Tiffany Ayalik, faisant valoir qu’ils sont moins nombreux, qu’ils ont moins de ressources et qu’ils ont moins d’occasions de grandir.

« Et ça ne fait qu’aggraver cette réalité : nous sommes sous-représentés, même dans les milieux autochtones, et en particulier dans l'industrie de la musique », a-t-elle déclaré.

Que dit-elle aux artistes qui voudraient intégrer du chant de gorge dans leur musique? « Engagez-nous. Engagez-nous. Engagez-nous. »