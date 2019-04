SNC-Lavalin : « Personne ne va me diriger », assure le procureur général David Lametti

Selon des sources de CBC et du Toronto Star, Mme Wilson-Raybould a notamment demandé au premier ministre que son successeur n’oblige pas la directrice des poursuites pénales (DPP) à offrir un accord de réparation à SNC-Lavalin plutôt que de laisser le procès suivre son cours.

« Je n’étais pas là lors de cette conversation et je n’étais même pas au courant, je ne sais même pas si elle a eu lieu. Ce que je peux dire, c’est que si quelqu’un essaie de s’ingérer, ça ne marchera pas », a répondu en anglais M. Lametti, à qui les journalistes demandaient, jeudi, s'il considérait les propres demandes de Mme Wilson-Raybould comme de l'interférence politique.

« Si quelqu’un essaie de lier mes mains comme procureur général du Canada, je vais résister », a-t-il répété en français, alors qu'il s'apprêtait à entrer à la Chambre des communes pour la période de questions.

Si quelqu’un essaie de me dire quoi faire – le premier ministre n’a jamais essayé – ils vont en entendre parler. David Lametti, procureur général du Canada

Mme Wilson-Raybould, qui a démissionné en février, a dénoncé de l'interférence politique et des « pressions inappropriées » du cabinet du premier ministre afin que la firme SNC-Lavalin, accusée de fraude et de corruption, se voie offrir un accord de réparation lui évitant une poursuite judiciaire.

« Le procureur général du Canada a un certain rôle à jouer, il ne vit pas sur une île, donc il doit accepter les commentaires autour de la table au Conseil des ministres, mais quand je mets mon chapeau de procureur général, c’est moi qui vais mettre le chapeau et personne ne va me diriger », a déclaré M. Lametti.

Invoquant le procès en cours, il a refusé de dire s'il interviendrait auprès de la directrice des poursuites pénales pour qu'un accord de réparation soit offert à SNC-Lavalin. « Ça pourrait avoir un impact sur le litige, donc je ne vais rien dire », a-t-il répété.

La DPP avait refusé en octobre dernier de négocier un accord de poursuite suspendue avec l'entreprise, et l'ex-procureure générale n'avait pas tenté d'infléchir sa décision.

Wilson-Raybould a exigé de Trudeau qu'il fasse le ménage dans son cabinet

Le chef conservateur, Andrew Scheer, s'est montré sceptique devant les allégations reliées aux conditions présentées par Mme Wilson-Raybould.

« Je n'accorde pas une grande confiance aux fuites que les libéraux laissent couler sur leur dynamique intérieure », a-t-il commenté en marge d'un événement à Toronto avec le maire de la ville, John Tory.

« Mais l'une des conditions qui semblent avoir fait l'objet de discussions était que le premier ministre ne fasse pas d'interférence, et ça semble être quelque chose qu'il ne peut pas arrêter de faire », a-t-il lancé.

Outre la requête concernant la décision de son successeur sur SNC-Lavalin, Jody Wilson-Raybould voulait que Justin Trudeau reconnaisse publiquement que son cabinet avait agi de manière inappropriée dans cette affaire.

La députée de Vancouver Granville a aussi réclamé de Justin Trudeau qu'il congédie son secrétaire principal, Gerald Butts, son conseiller principal, Mathieu Bouchard, de même que le greffier du Conseil privé, Michael Wernick, selon les sources de CBC.

Des trois, seul M. Bouchard est toujours au cabinet du premier ministre. M. Butts a remis sa démission, tandis que M. Wernick a annoncé qu’il prenait sa retraite.

Ces négociations et consultations incessantes pourraient expliquer pourquoi il aura fallu 54 jours, depuis le premier reportage du Globe and Mail sur l’affaire, avant d'annoncer l’expulsion du caucus de Mme Wilson-Raybould et de sa collègue députée Jane Philpott, l'ex-présidente du Conseil du Trésor, ce qui est finalement survenu mardi soir.

Solidaire de sa collègue, Mme Philpott a démissionné il y a un mois, critiquant la gestion du dossier SNC-Lavalin par le cabinet du premier ministre.