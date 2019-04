Discours du Trône à T.-N.-L. : le gouvernement se couvre de louanges en prévision des élections

Le gouvernement du premier ministre libéral Dwight Ball en a profité pour énumérer les investissements et engagements qu’il a faits dernièrement en prévision des élections, qui auront lieu d’ici le 27 juin.

Peu de nouveaux engagements ont été faits dans ce discours. On y précise que les revenus du nouvel Accord atlantique seront investis dans la réduction de la dette provinciale. Selon cette nouvelle entente entre les gouvernements fédéral et provincial, Terre-Neuve-et-Labrador recevra 2,5 milliards de dollars sur une période de 38 ans, soit jusqu'en 2056.

Nous avons formulé un plan pour redresser la situation fiscale de la province , peut-on lire dans le discours.

La dette provinciale à Terre-Neuve-et-Labrador s’élève à 14,7 milliards de dollars, ce qui représente environ 28 000 $ par habitant, selon un rapport publié en décembre.

Le discours a également souligné des investissements en infrastructures. Deux traversiers, le Qajaq et le North Coast, desservent maintenant les communautés au Labrador. Il a également félicité le gouvernement pour la construction de nouveaux hôpitaux à Corner Brook et à Saint-Jean.

Le gouvernement a toutefois reconnu les problèmes démographiques de la province et la nécessité d’attirer et retenir les nouveaux arrivants. Depuis 2011, il y a plus de morts par année que de nouveau-nés à Terre-Neuve-et-Labrador.

Le gouvernement a souligné les améliorations sur le plan de rétention et de support pour les immigrants et a expliqué vouloir offrir plus de support aux travailleurs migrants et aux étudiants étrangers pour que ceux-ci deviennent des résidents permanents.

Le gouvernement avait déjà annoncé vouloir doubler sa production de pétrole d’ici 2030 et a répété dans son discours sa volonté d’assurer la pérennité de ce secteur, qui a fourni environ 16 % des revenus du gouvernement l’année passée.

Le premier ministre Dwight Ball ne s’est pas encore arrêté sur une date pour les prochaines élections, mais a annoncé la semaine passée que le prochain scrutin provincial aura lieu d’ici la fin de l’année scolaire.