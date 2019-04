Feu vert pour la ligne de transmission Manitoba-Minnesota

Des travaux sont déjà en cours au Minnesota. L’approbation de la licence environnementale permettra de commencer la construction du côté manitobain de la frontière dès que le gouvernement fédéral aura donné le certificat requis, a indiqué la province jeudi. Le gouvernement provincial prévoit mener à terme les travaux en juin 2020.

« Nous demandons au gouvernement fédéral de remettre ce certificat immédiatement pour éviter des retards de construction, ce qui coûterait aux contribuables manitobains des millions de dollars en perte de revenus et pénalités », a déclaré la ministre du Développement durable, Rochelle Squires, par communiqué. Elle rappelle qu’en plus d’être créateur d’emplois et générateur de revenus, le projet permettra de réduire les émissions de gaz à effet de serre.

La future ligne de transmission constitue le chaînon manquant dans un réseau qui permettra d’acheminer vers les États-Unis l’électricité produite par les stations du nord de la province, à travers la ligne de transmission Bipole III. Elle fait partie d’une entente conclue avec les services publics du Wisconsin basés à Green Bay.

La ligne de transmission en bref Longueur du tracé : 213 km

: 213 km Puissance : 500 kilovolts

: 500 kilovolts Coût de construction : 453 million $

: 453 million $ Capacité d’exportation d’électricité actuelle : 2300 mégawatts

2300 mégawatts Capacité d’exportation avec la nouvelle ligne de transmission : 3185 mégawatts

: 3185 mégawatts Réduction des émissions de gaz à effet de serre : 1,5 mégatonne par an, soit 7 % des émissions totales au Manitoba

En plus d’augmenter la capacité d’exportation d’électricité, la ligne de transmission permettra à Hydro Manitoba de doubler ses importations d’électricité des États-Unis en cas de besoin, selon le site Internet de la société de la Couronne.