Les chauffeurs de taxi maintiennent « qu'ils n'ont plus rien à perdre » et que tous les moyens sont bons pour se faire entendre.

« Tous les moyens sont là maintenant : perturber la circulation, bloquer les ponts. Tous les moyens sont bons, car on a tout perdu. On n’a plus rien à perdre », souligne Omar Berri, propriétaire et représentant de la compagnie Hypra Taxi.

Le ministre Bonnardel rappelle pour sa part que les chauffeurs de taxi ont le droit de s'exprimer, mais que ce sont les travailleurs qu'ils vont pénaliser s’il y a des débordements.

« Pour eux, manifester leur mécontentement, je les comprends. Quand il y a des changements, il y a des bouleversements. Et dans ces circonstances, c’est une industrie qui n’a pas été modifiée dans les 50 dernières années.

Le ministre réitère que le projet de loi est bon.

« On leur a donné beaucoup de points qu’eux souhaitaient voir. Il n’y a jamais rien de parfait. Maintenant, je reste ouvert à la discussion », ajoute M. Bonnardel.

Changement de ton réclamé

M. Berri et ses acolytes souhaitent un changement de ton de la part de M. Bonnardel.

« On a demandé d’ajourner le projet de loi 17 en attendant de faire des études, déplore-t-il. Et quand il ne veut pas ça, ce n’est pas à ce moment-là qu’il va venir nous dire ce qu’il faut faire ».

Les représentants des chauffeurs de taxi ont d’ailleurs boudé la rencontre prévue jeudi matin avec des fonctionnaires du ministère des Transports pour parler de la compensation offerte par le gouvernement.

Les chauffeurs ont plutôt transmis une lettre au ministre François Bonnardel, dans laquelle ils présentent leurs arguments pour critiquer les compensations offertes pour leur permis. Ils qualifient l'offre actuelle « d'insulte pour l'industrie du taxi ».