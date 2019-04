La toiture de la surface synthétique du CSAD n'est plus étanche

De l’eau tombe sur la tête des athlètes qui s’entraînent sur le gazon synthétique du CSAD depuis 2015. Dès qu’il vente, qu’il pleut ou en période de dégel, les sportifs sur le terrain de soccer peuvent être incommodés.

La patience de la Commission scolaire, propriétaire de la bâtisse, a atteint sa limite. Elle a sommé, en juillet dernier, l’entrepreneur Groupe Gagné Construction inc. « d’entreprendre les démarches nécessaires à la réalisation des travaux correctifs requis sur la toiture en l’espèce dans les 30 jours » suivant la réception de la mise en demeure dont Radio-Canada a obtenu copie en vertu de la Loi d’accès à l’information.

De l'eau s'infiltre par la toiture de la surface synthétique du CSAD. Photo : Radio-Canada / Jean-François Fortier

Malgré une visite de l’entrepreneur sur place en août dernier, aucun correctif n’a été apporté à ce jour et la situation est maintenant urgente. La Commission scolaire du Chemin-du-Roy ne veut pas avoir un toit qui coule au-dessus du nouveau terrain synthétique qu’elle compte installer cet été au coût de 800 000 $.

Ça va devenir urgent ce printemps. C’est sûr qu’à la fonte des neiges, il faut qu’on donne le contrat pour corriger les travaux. Soit nous donnons le contrat, soit le fabricant de la membrane donne le contrat. Laurent Cabana, directeur général adjoint, Commission scolaire du Chemin-du-Roy

Si la Commission scolaire a attendu trois ans avant d’agir, c’est qu’elle souhaitait éviter d’éventuelles dépenses liées à un recours devant les tribunaux, se défend le directeur général adjoint, Laurent Cabana.

La Commission scolaire est déjà engagée dans une série de poursuites contre les anciens dirigeants du CSAD depuis la publication, en 2014, du rapport du vérificateur général du Québec sur d’importants problèmes de gestion.

« L’entrepreneur collabore »

Groupe Gagné Construction inc. aurait toujours bien collaboré, soutient la Commission scolaire du Chemin-du-Roy, un autre motif qui explique qu’elle ait attendu trois ans avant d’envoyer sa mise en demeure.

Joël Gagné, président de Groupe Gagné Construction inc., renvoie la balle au fabricant, Carlisle Canada, et à l’installateur, Lucien Laurendeau inc.

Ce dernier explique qu’il n’a plus les effectifs pour faire des travaux impliquant une membrane comme celle du CSAD et montre du doigt Carlisle Canada. Éric Legault, représentant au service chez Carlisle Canada, prétend n’avoir jamais été avisé que le toit coulait. Cependant, il se dit prêt à prendre le dossier en main en rappelant que la disponibilité de la main-d’oeuvre est hors de son contrôle.

En 2007, Construction Gagné et fils inc. a décroché un contrat de 10 484 662,56 $ pour la construction du bâtiment abritant la surface synthétique. Quant à son sous-traitant, Lucien Laurendeau inc., un montant de 1 338 912,50 $ lui a été versé pour la toiture.

Déjà des problèmes en 2009

Dès 2009, la membrane « subissait un décollement, laissant craindre pour l’étanchéité et la durée de vie de ladite toiture », peut-on lire dans la mise en demeure.

Malgré des correctifs effectués, des problèmes similaires ont été constatés six ans plus tard. Laurent Cabana précise que « ça ne s'aggravait pas donc ça ne venait pas toucher à l’intégrité du bâtiment ». La fondation de la bâtisse est cependant affectée par de la pyrrhotite, apprenait-on en 2013.

La membrane de la toiture est garantie par le fabricant jusqu’en 2022.