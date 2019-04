Rouge et Or : les candidats aux titres d'étudiant-athlète de l'année dévoilés

Le programme d'excellence sportive de l'Université Laval a dévoilé la liste des finalistes en vue du Gala Rouge et Or, qui se tiendra le 10 avril prochain.

Les gagnants de la catégorie étudiant-athlète par excellence en sport individuel sont les membres du club d'athlétisme et cross-country Jessy Lacourse et Jean-Simon Desgagnés. Le footballeur Mathieu Betts et la joueuse de basketball Sarah-Jane Marois ont récolté le même honneur en sport collectif.

Lacourse et Marois sont donc en lice pour le prix de l’athlète féminine de l’année du Rouge et Or, alors que Desgagnés et Betts se livreront compétition pour le titre masculin. Mathieu Betts a d’ailleurs été sacré athlète masculin de l’année en 2017 et 2018.

26 nominations

Au total, on retrouve 26 nominations pour le prochain Gala Rouge et Or, dans plusieurs catégories dont recrues féminine et masculine de l'année et le prix Jean-Marie-de-Koninck du mérite académique.