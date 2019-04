Pas de retour au fédéral pour Denis Coderre

« Je sais que vous le souhaitez, vous aimiez ça quand je faisais des conférences de presse. Mais j’ai des priorités et ce n’est pas dans mes priorités », a assuré jeudi Denis Coderre.

L’ancien maire de Montréal avait convié les journalistes dans le contexte d'un événement caritatif de boxe, Les 12 rounds de l’espoir, auquel il participera le 31 mai dans le but de récolter des fonds pour l’organisme Les princes de la rue, dirigé par l’ex-athlète Ali Nestor.

« La première chose que j’apprends à la boxe c’est de faire le vide. Alors je fais le vide aujourd’hui », a mentionné l’intéressé, affirmant avoir voulu se « prendre en main », après sa défaite électorale en novembre 2017.

Évoquant la prostatite aiguë subie en 2017 et une perte de 100 livres, Denis Coderre, âgé de 55 ans, a affirmé ne pas avoir d’ambition politique. « On n’en est pas là », a-t-il mis de l’avant.

Ce qui était important pour moi, c’était de m’occuper de moi. La première étape, si tu veux que ta maison soit solide, [il faut que tu prennes] soin de ton solage. C’est ce que je fais. Denis Coderre

Montréal dans un coin de la tête

Député fédéral durant 16 ans sous les couleurs du Parti libéral du Canada, Denis Coderre a juré ne plus vouloir siéger à la Chambre des communes.

« Le fédéral, c’est non. J’ai donné 20 ans de ma vie et plus. Je n’irai pas au fédéral. J’ai donné, fini », a-t-il clamé au cours d’une entrevue accordée ensuite à Radio-Canada, tout en restant flou sur ses ambitions provinciales.

Alors que son nom a déjà circulé comme potentiel chef du Parti libéral du Québec, Denis Coderre n’a pas voulu s’étendre sur ce sujet.

La scène montréalaise est cependant loin d’être exclue. Plusieurs proches de l’ancien maire ont affirmé ces dernières semaines à Radio-Canada qu’il préparait, étape par étape, un retour en politique municipale.

L’ex-chef d’Équipe Denis Coderre s’entretient toujours régulièrement avec des élus de son ancien parti. Il ne tient cependant pas à commenter les décisions prises par sa successeure à la mairie. « Je ne jouerai pas à la belle-mère aujourd’hui », a-t-il dit.

Est-ce que je me représente ou pas [à la mairie de Montréal]? Je ne suis pas là. Denis Coderre

Veut-il prendre sa revanche contre Valérie Plante? « Si les gens se présentent pour une revanche, ce n’est pas porteur et ça va te rattraper. Je ne suis pas là du tout », a-t-il indiqué.