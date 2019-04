La route de Mont-Brun est en piteux état

La route qui relie le village de Mont-Brun à la route 117 est parsemée d'une dizaine de cavités. Les automobilistes non avertis pourraient endommager leur véhicule s'ils ne circulent pas en deçà de la limite de vitesse maximale.

Les déformations de la route de Mont-Brun ce printemps semblent particulièrement importantes. C'est cette route que les automobilistes en provenance de Val-d'Or doivent emprunter pour se rendre au parc national d'Aiguebelle.

Il s'agit de la route gérée par le ministère des Transports du Québec (MTQ) la plus problématique de l'Abitibi-Témiscamingue en termes de déformation.

C'est ce qu'affirme le conseiller en communications pour le ministère, Luc Adam. Les fondations de cette route remontent aux années 1940. Donc, à l'époque on ne possédait pas nécessairement les techniques d'aujourd'hui pour construire les routes. Alors, il y a des problématiques de fondation à plusieurs endroits , explique-t-il.

Adapter sa conduite

Le ministère des Transports invite les automobilistes à ralentir bien en deçà de la limite de vitesse maximale permise à l'approche de ces cavités. Il y a des panonceaux rouges qu'on met à plusieurs endroits sur le réseau pour avertir les usagers de ralentir , explique M. Adam.

La route devrait être plus facilement praticable après la période de dégel, selon le MTQ. La route va ensuite se replacer , précise M. Adam.