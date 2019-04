Déraillement de train près de Moncton

Un train de VIA Rail a déraillé jeudi à Coal Branch, dans le comté de Kent au Nouveau-Brunswick, confirme Mark Perry, chef pompier de Harcourt. Il y avait 94 passagers et 15 membres de l'équipage à bord, mais personne n'a été blessé.

Ce sont les deux derniers wagons du train qui se dirigeait vers Moncton qui ont déraillé, explique Mark Perry.

L'accident s'est produit en début d'après-midi. Le train est passé par Rogersville à 12 h 6, et la Gendarmerie royale du Canada a reçu un appel à 12 h 46.

Nous confirmons qu’à 12 h 35 (heure de l’Atlantique), deux voitures du train 14 VIA Rail, en direction de Halifax provenant de Montréal, ont déraillé, peut-on lire dans un courriel de VIA Rail. Les voitures sont toujours debout dans leur position d’origine.

Des autobus sont en route pour recueillir les passagers, qui sont toujours à bord du train.

Des autobus sont en route pour recueillir les passagers. Photo : Radio-Canada / Wildinette Paul

Les pompiers et des agents de la GRC sont sur place. VIA Rail assure qu'elle ouvrira une enquête afin de déterminer la cause de l'accident.

Le train 14 est donc annulé et tous les passagers ayant une réservation sur cette route seront contactés par le centre client de VIA Rail, précise la société. Un autre mode de transport leur sera offert afin de se rendre à leur destination. Ils peuvent également demander un remboursement ou changer leur réservation pour une autre date.

Plus de détails à venir.