Regard musical sur le mois d’avril

Sarahmée

Titre de l’album : Irréversible

Titre de l’extrait : Freedom

Date de sortie : 5 avril

Avec le même aplomb que sur son premier album, Sarahmée s’affirme en tant qu’artiste urbaine. Le premier extrait radio qu’elle présente illustre toute la force et la confiance qu’elle a acquises comme interprète.

Joseph Edgar

Titre de l’album : 2004-2019 Point picot

Titre de l’extrait : Loin loin loin

Date de sortie : 5 avril

Joseph Edgar nous arrive avec 2004-2019 Point picot, un album de pièces enregistrées tantôt en studio, tantôt devant public. Il servira à la fois de rétrospective à sa carrière riche d’une quinzaine d’années et de coup d’envoi à ses nouvelles compositions.

Jipé Dalpé

Titre de l'album : Après le crash

Titre de l’extrait : L’Attentat

Date de sortie : 12 avril

Avec Après le crash, l’auteur-compositeur-interprète Jipé Dalpé lance son troisième album. On le retrouve dans une pop plus brute, plus directe qu’à l’habitude. C’est du moins ce que laisse entendre Attentat, première « grenade pacifique » de ce nouvel opus qu’il a balancée un peu plus tôt cette semaine.

Laurence Castera

Titre de l’album : Hauts lieux

Titre de l’extrait : Jouer le jeu

Date de sortie : 12 avril

Il n’est jamais bien loin, le son de la guitare, quand il est question de Laurence Castera. Il continuera à la gratter sur son deuxième effort musical, si on se fie à Jouer le jeu. Hauts lieux arrive en même temps que son 10e anniversaire à titre de musicien.

Laurence Nerbonne

Titre de l’album : Feu

Titre de l’extrait : Semblant

Date de sortie : 19 avril

En dévoilant son nouvel extrait, la Gatinoise Laurence Nerbonne donne le ton à Feu, qui sera disponible bientôt. Bien de son temps, elle prépare de nouvelles pièces pop, comme Semblant, alors que Fausses idoles, son extrait, lancé en novembre dernier, se teintait d’influences hip-hop.