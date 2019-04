Musique psychédélique au coeur des Nuits

« On lance la saison des festivals! », déclare le directeur général David Ouellet à propos de l'événement festif qui s'amorce jeudi.

Le festival des Nuits psychédéliques, de retour pour une sixième année, se déploie sur trois jours de prestations musicales à Québec, principalement à la salle Multi de Méduse.

Cette année, la thématique du désert a été mise de l’avant.

« Ça tourne un peu autour de la thématique du dernier album de Millimetrik, c’est un beau hasard puisqu’il fait partie de la programmation », mentionne David Ouellet.

Mais les Nuits psychédéliques ne proposent pas que des spectacles de musique.

L’organisation cherche, par différents moyens, à enrichir l’offre avec des conférences, des projections vidéo et un concert « in store » au magasin de musique le Knock-Out sur la rue Saint-Joseph avec Our Home In Space et Non-lieu.

L’équipe a aussi voulu bonifier l’expérience à la salle Multi.

« Il y a aura des installations pour relaxer. On pourra s’installer un peu partout. Ce ne sera plus on entre, on reste debout devant la scène et on retourne chez nous. Il y a aura des zones pour relaxer », explique David Ouellet.

Des coussins dans le hall d'entrée du complexe Méduse seront disposés un peu partout ainsi que dans la salle Multi où on aménagera un coin « un peu cozy ».

Popularité

L’engouement pour les Nuits psychédéliques prend de l’ampleur au fil des ans.

L’organisation le constate avec l’augmentation du nombre de billets vendus, d’abonnés sur les réseaux sociaux et les partenaires toujours de plus en plus nombreux.

« On reçoit de plus en plus de demandes d’agences et de groupes qui veulent participer à notre festival », se réjouit David Ouellet.

Parmi les spectacles à ne pas manquer, notons la soirée Mirage Nuit #2 qui se tiendra vendredi soir à la salle Multi où se produira Jerusalem In My Heart.

« C’est un spectacle qui se déroule dans la noirceur totale. Ce sont ses projections qui deviennent la source de lumière. Il est assis devant l’écran et les projections sont sur lui et sur l’écran. [Ce spectacle] représente bien l’esprit du Festival. »

Notons également la collaboration avec Unidsounds qui présente dans le cadre des Nuits psychédéliques Xeno et Oaklander au Maelström, le samedi 6 avril à 20 h.

Les Nuits psychédéliques se tiennent du 4 au 6 avril.