Ralentir pour mieux rebondir

Ce n'est pas toujours évident de faire le grand saut et de changer de carrière à 45 ans. C'est ce qu'a osé une gestionnaire de La Baie qui a tout laissé tomber pour se lancer corps et âme dans une nouvelle entreprise de mieux-être.

Devant la vieille maison des années 20, rue Bagot dans l’arrondissement de La Baie, la fumée de sauge vous enveloppe avant même d’entrer.

Une vieille maison de La Baie a été restaurée en centre de ressourcement. Photo : Radio-Canada / Catherine Paradis

Il faut se débrancher et se rebrancher avec soi, ce qu’on oublie avec le temps. Kathy Morin, propriétaire La Casa Maison du Mieux-Être

L’ancien portique arrière, transformé en salon de thé vitré, sert de transition vers cette connexion intérieure.

Il faut prendre le temps de respirer, on ne le fait jamais. On est en inspiration, mais jamais en expiration , explique d’emblée la propriétaire, Kathy Morin.

La Casa Maison Mieux-Être est décorée avec des objets naturels pour que les gens restent connectés avec la nature. Photo : Radio-Canada / Catherine Paradis

Elle est bien placée pour le dire. Après avoir passé plus de 20 ans comme gestionnaire dans une entreprise, elle y est allée d’un virage à 180 degrés, nom qu’elle a d’ailleurs donné à son entreprise de massothérapie.

Mon élément déclencheur, ça a été suite à des réunions, toujours en réunion, je me suis rendu compte que la vie me gérait, ce n'était plus moi qui me gérais , se rappelle-t-elle.

Besoin de ralentir

Kathy Morin a donc passé les trois derniers mois à bâtir un endroit où les ateliers de méditation ou de danse complètent les traitements de massothérapie ou d'acupuncture.

Les vieilles fenêtres illustrent le passé qui donnent sur des portes modernes qui mènent vers l'avenir. Photo : Radio-Canada / Catherine Paradis

Elle est plus convaincue que jamais de répondre à un besoin grandissant, celui de ralentir.

On est toujours submergé par les tâches, la pression au boulot, on coupe des postes, on remplace par l'Internet. On est dans le coupage de l'humain, mais on ne prend pas le temps de se parler. On est toujours dans le téléphone, ça fait du bien de se calmer les trois dimensions , propose-t-elle.

La massothérapeute Roxanne Couture est tombée sous le charme de la Casa Maison Mieux-Être. Photo : Radio-Canada / Catherine Paradis

C’est cette façon de voir la vie qui a convaincu la massothérapeute Roxanne Couture de laisser son bureau de Chicoutimi pour s’établir à La Baie.

La Baie, je trouvais ça loin, ricane-t-elle, mais je crois qu’il beaucoup de gens que ça les appelle. À notre ouverture, il y a eu vraiment beaucoup de personnes qui étaient là pour ça, qui trouvent que le train de vie va vite , constate Roxanne Couture.

Une affiche en bois très discrète est la seule indication que la veille maison a été transformée en centre de ressourcement. Photo : Radio-Canada / Catherine Paradis

Selon Statistique Canada, le quart des personnes de 15 ans et plus éprouvent du stress assez intense dans leur vie.

En ce sens, la Casa Maison du Mieux-Être veut aussi cibler les plus jeunes pour les aider à grandir moins stressés que les générations actuelles.