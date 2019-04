La taxe carbone, un casse-tête pour Énergie NB

Cette année, l’impact va être quand même assez minimal, mais à partir de l’an prochain on parle d’un impact de 23 millions par année. Ça va continuer à augmenter jusqu’à 50$ par tonne. Par 2030, on parle de 91 millions par année, un impact possible sur nos tarifs , estime le PDG d'Énergie NB, Gaëtan Thomas.

À l’heure actuelle, Énergie NB demande à la Commission de l'énergie et des services publics l’autorisation d’augmenter ses tarifs en moyenne de 2,5 %. La société d’énergie cherche des moyens d’atténuer les conséquences de la taxe carbone sur ses prochains tarifs.

En plus du plan qu’on a sur la table avec [la Commission], on parle à peu près de 7 % à 8 % additionnel, mais c’est sûr que ce ne sera jamais fait tout d’un coup. Par exemple, on prendra des mesures pour minimiser l’impact. On changera notre portion, notre diversité. On achètera plus d’énergie de l’extérieur. Il y a des façons de réduire l’impact. Mais ça pourrait avoir l’impact additionnel de peut-être 1 % à 2 % par année en plus des coûts de la vie , explique Gaëtan Thomas.

Critique de la taxe carbone

La société Énergie NB est l’un des plus grands émetteurs de gaz à effet de serre (GES) de la province, mais M. Thomas affirme qu’elle a réussi à réduire ses émissions de 68 % depuis 2005, notamment grâce à la remise à neuf de la centrale nucléaire de Point Lepreau et en augmentant la production d’énergie éolienne. Cette dernière devrait atteindre près de 400 MW d’ici 2020, selon lui.

Le PDG d’Énergie NB craint que d’autres entreprises choisissent de partir au lieu de payer la taxe carbone, qu’il juge d’ailleurs inefficace pour réduire les émissions de GESgaz à effet de serre .

La taxe sur le carbone, le danger de ça, c’est que ça va pousser des entreprises à déménager dans des [territoires] qui polluent plus. Alors, les grosses entreprises vont choisir des [territoires] comme le milieu des États-Unis, l’Asie ou des provinces qui produisent plus de carbone. Et quand on n’applique pas un tarif égal partout au pays ou en Amérique du Nord où est le marché, quand on a un système de deux poids deux mesures, il n’y a pas vraiment de façon de réduire les gaz à effet de serre. Je prédis que ça ne va pas réduire les gaz à effet de serre à long terme, même que ça aura très peu d’impact , affirme Gaëtan Thomas.

Il demande au gouvernement fédéral de tenir compte des efforts déployés par le Nouveau-Brunswick et la société d’énergie ces dernières années pour réduire leurs émissions de GES.