Une première présence du CFP Harricana au tournoi de hockey des Centres de formation professionnelle

L'équipe se rendra à St-Georges de Beauce ce week-end pour affronter d'autres équipes d'un peu partout dans la province.

Le tournoi se tiendra du 5 au 7 avril. Les responsables de l'équipe amossoise ignorent le calibre de jeu du tournoi, mais s'attendent à ce que l'opposition soit redoutable.

On sait que plusieurs joueurs adverses ont déjà été membres du circuit junior AAA , fait savoir l'enseignant au Centre de formation Harricana en technique d'usinage, Éric Bilodeau.

Le tournoi en est à sa 13e année d'existence, mais c'est la première fois qu'une équipe du CFP Harricana participe à l'évènement.