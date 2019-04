Des conseillers de Doug Ford font l'objet d'une enquête de la police pour lobbying « illégal »

C’est le député expulsé du caucus conservateur Randy Hillier, qui avait fait des allégations en ce sens le 18 mars.

Dans une lettre à ses électeurs, M. Hillier avait soutenu que son expulsion était attribuable à 10 causes, dont ses préoccupations soulevées au sujet de lobbying non déclaré et possiblement illégal d'amis proches et de conseillers employés par M. Ford.

La même journée, le député néo-démocrate Taras Natyshak a alerté la PPO. La division de la lutte contre l'escroquerie du service de police « se penchera sur ces allégations », peut-on lire dans la réponse de la PPO au député Natyshak.