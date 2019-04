Les infirmières défendent leur grève des heures supplémentaires au tribunal

Le Tribunal administratif du travail, qui agit habituellement à la demande d'un des partis, a, cette fois, convoqué la FIQ et la partie patronale à une séance de conciliation. Au nom de la population québécoise, le tribunal veut s’assurer que les services de santé ne seront pas compromis lors de cette grève annoncée par les infirmières.

La FIQ, qui représente quelque 76 000 infirmières, infirmières auxiliaires et autres, rencontre ainsi le Comité patronal de négociation du secteur de la santé et des services sociaux. Les deux parties négocient et si elles n’arrivent pas à s’entendre, le tribunal devra tenir des audiences et trancher la question. Le tribunal pourrait interdire aux infirmières de refuser les heures supplémentaires obligatoires.

Si la FIQ réussie à démontrer son point, elle devra rédiger un engagement écrit assurant que les services seront rendus.

Le processus pourrait s'étirer jusqu'à vendredi.

Les infirmières veulent faire comprendre à la partie patronale qu’elles sont épuisées. « C’est clair que c’est de la fatigue », a indiqué le vice-président de la FIQ, Jérôme Rousseau. « Les infirmières ont des familles, donc elles doivent aller chercher leurs enfants à la garderie, préparer des trucs, on vient les rendre coupables de ne pas savoir s’organiser. »

C’est vraiment très insidieux ce qui se passe dans le réseau et ça ne fait qu’empirer. Jérôme Rousseau

D’abord implantées pour venir à bout des périodes d’achalandage élevé ou lors de pénuries de personnel, les heures supplémentaires obligatoires sont devenues avec le temps la norme dans l’ensemble des établissements de santé, selon la FIQ. Cette pratique a pour effet d'épuiser les infirmières en poste, de décourager les jeunes qui auraient souhaité se diriger dans ce domaine, ce qui ne fait qu’aggraver la pénurie de personnel.

« Cette pratique est devenue un réel mode de gestion qui porte atteinte aux droits des professionnelles en soins, et a un impact direct sur la qualité et la sécurité des soins », a dénoncé, mardi, la présidente de la FIQ, Nancy Bédard.

Dans un communiqué diffusé mardi, le cabinet de la ministre de la Santé Danielle McCann a affirmé « prendre note » de l’appel lancé par la FIQ à ses membres. Elle a promis aux infirmières que la situation s’améliorerait d’ici la fin de l’année et de mettre un terme à cette pratique au cours de son mandat.