Lancement du 6e Festival du cinéma du monde de Sherbrooke

Pour ce 6e Festival, 130 projections sont au menu, représentées par 45 pays, sur les écrans de la Maison du cinéma de Sherbrooke.

On commence le festival avec la fragilité [de Louis-Julien Petit] et le film français [drôle et émouvant], Les Invisibles , illustre la directrice du Festival, Catherine Viau. Vous pourrez aussi voir des portraits de société amusants, comme le film portugais Diamantino. C'est vraiment un moment d'humour attachant .

Le film de clôture est par ailleurs empreint d'espérance selon la directrice alors que les cinéphiles pourront apprécier l'oeuvre de l'Incroyable histoire du facteur cheval, un film français d’après une histoire vraie.

Fin XIXème, Joseph Ferdinand Cheval (Jacques Gamblin), est un simple facteur qui parcourt chaque jour la Drôme, de village en village. Solitaire, il est bouleversé quand il rencontre la femme de sa vie, Philomène (Laetitia Casta).

De leur union naît Alice. Pour cette enfant qu’il aime plus que tout, Cheval se jette alors dans un pari fou : lui construire de ses propres mains, un incroyable palais. Jamais épargné par les épreuves de la vie, cet homme ordinaire n’abandonnera pas et consacrera 33 ans à bâtir une œuvre extraordinaire : « Le Palais idéal » peut-on lire dans la fiche descriptive du film. (Nouvelle fenêtre)

Cette programmation a réellement été établie en terme de thérapie sociale. Comment peut-on devenir un acteur de changement nous tous, dans le sens de la compassion. Catherine Viau, directrice du 6e Festival du cinéma du monde de Sherbrooke

De nouveaux talents

Propulser de nouveaux talents est aussi dans le mandat du Festival. Les réalisateurs et réalisatrices viennent de partout: du Congo, de l'Uruguay et du Québec par exemple souligne Catherine Viau. Souvent, ces nouveaux talents-là viennent du court-métrage .

Au coeur de la création québécoise, La fille du cratère, est assurément à voir. Yolande Simard Perrault raconte les splendeurs du paysage et les êtres qui l’ont façonnée dans Charlevoix. Cette femme déterminée était le grand amour de Pierre Perrault, cinéaste et écrivain qui a tout quitté pour vivre à ses côtés.

Si vous êtes fervents de paysages à couper le souffle et que vous êtes sensible à la nature, à l'environnement, Japon, aux racines du soleil est assurément un incontournable. L'esprit spirituel du Japon est transcendé dans ce film alors que les influences à la fois du shinto et du bouddhisme est perceptible. On y sous-tend un degré supérieur de conscience, le fameux « cinquième élément ». Et tout le Japon tend vers cet « esprit », lit-on dans la fiche descriptive du film.

On commence le festival avec la fragilité, et on le termine avec l'espérance. Catherine VIau

Le Festival du cinéma du monde de Sherbrooke a lieu du jeudi 4 avril au 11 avril prochain à la Maison du cinéma de Sherbrooke.