Un nouveau festival pour promouvoir la voile à Ville-Marie

Un nouvel événement verra le jour cet été au Témiscamingue. Il s'agit du Festivoile de l'Abitibi-Témiscamingue et du Nord-Est ontarien qui aura lieu les 29 et 30 juin prochains à Ville-Marie.

L’événement a pour but de faire connaître le sport et de le rendre accessible à toute la population. Les organisateurs souhaitent aussi faire connaître le lac Témiscamingue.

L’idée est venue de trois plaisanciers passionnés de la voile, explique Josianne Bergeron.

C’est vraiment né de la passion de trois voileux qui sont à la marina de Ville-Marie. Ce qu’on veut nous, c’est partager notre passion au plus grand nombre de personnes. Le but du Festivoile c’est de démystifier la voile. On veut que les gens puissent s’approcher des bateaux, regarder les voiliers , raconte la plaisancière.

Détails à venir

La programmation complète de l’événement sera dévoilée le 21 mai prochain lors d’une conférence de presse. D'ici là, les gens peuvent manifester leur intérêt pour faire partie du comité organisateur puisque plusieurs étapes restent à réaliser.

Le logo du tout nouveau Festivoile. Photo : Radio-Canada / Tanya Neveu

La marina de Ville-Marie est l’endroit aux abords du lac Témiscamingue où il y a le plus grand nombre de voiliers.