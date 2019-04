Le Fou du roi retrouve sa place dans le Vieux-Québec

La statue du Fou du roi, qui serait l'oeuvre la plus photographiée dans la capitale après le château Frontenac, a retrouvé sa place dans le Vieux-Québec.

La sculpture intitulée Le Grand Bienvenue a été acquise en novembre 2017 par l'entreprise GM Développement.

Elle est installée devant leur nouvel établissement, Monsieur Jean-L'Hôte particulier, sur la rue Pierre-Olivier Chauveau.

L'oeuvre Le Grand Bienvenue appartenait auparavant à la Caisse Desjardins de Québec, qui l'avait commandée pour meubler la ruelle adjacente à ses locaux sur la rue des Jardins. Elle y a été installée pendant une vingtaine d'années.

Sa créatrice, Nicole Taillon, est heureuse que le fou du roi soit réinstallé dans le Vieux-Québec.

« J'ai réalisé cette sculpture pour recevoir les gens, pour leur dire "Bienvenue". Peu importe qui on est, de quel milieu on vient, on se retrouve tous dans le même royaume », affirme l'artiste.

Nouveau café

GM Développement a profité de l'occasion pour annoncer l'ouverture prochaine d'un café-épicerie dans l'hôtel, qui offrira des produits du terroir. La gestion a été confiée au Groupe La Tanière.