Importante opération policière en Estrie

La cellule de distribution visée serait reliée aux Hells Angels et contrôlerait la distribution de cocaïne et de méthamphétamine de l'est de Sherbrooke jusqu'en Beauce.

Au total, une vingtaine de personnes ont été arrêtées. Les suspects sont connus des milieux policiers et seraient reliés aux Hells Angels. « C'est un réseau qui opérait depuis plusieurs années sur le territoire de la MRC du Haut-Saint-François principalement. Huit perquisitions sont réalisées présentement dans cette MRC », indique le porte-parole de la Sûreté du Québec, Hugo Fournier.

Les personnes arrêtées comparaîtront en après-midi au palais de justice de Sherbrooke. Ils devraient être accusés de trafic de stupéfiants, entre autres.

Les perquisitions ont lieu dans des commerces et des résidences.

Près de 220 policiers de la Sûreté du Québec et de la Sûreté municipale de Granby participent à l'opération.

L'enquête a débuté à l'automne 2018.

Un bilan plus détaillé sera dévoilé en cours de journée.

Plus de détails à venir.