Taxe carbone : se déplacer en région rurale pourrait devenir plus difficile

Ce service offre le transport, à un prix abordable, à des gens de la région qui n’ont pas de voiture et des revenus modestes.

C'est beaucoup plus médical, mais aussi on fait les pharmacies, les épiceries, on aide le plus qu'on peut, les moyens essentiels , décrit Marie-Ève Chiasson, répartitrice du service.

Le service est souvent utilisé par des gens qui doivent se rendre à des rendez-vous médicaux, explique Marie-Ève Chiasson, répartitrice. Photo : Radio-Canada

Mathieu Landry, de Saint-Léolin, en est un usager. Lorsque nous l’avons rencontré, il attendait l’un des bénévoles de Déplacement Péninsule, qui devait le conduire à Bathurst pour un rendez-vous médical.

C'est pour mon mal de dos, je n’ai pas de véhicule pour me déplacer et c'est loin assez, Bathurst , dit-il.

Mathieu Landry, de Saint-Léolin, est l'un des usagers du service de transport. Photo : Radio-Canada

Un service qui repose sur des bénévoles

La taxe carbone a fait augmenter le prix du litre d'essence de 5 cents, taxe comprise, lundi, au Nouveau-Brunswick.

Déplacement Péninsule devra s’ajuster. C'est sûr que nous, on paie l'essence de nos conducteurs, ce sont des bénévoles, ils n'ont pas de salaires. Mais à un moment donné, ils ne pourront plus voyager pour ce prix minime là. Il va falloir augmenter l'argent qu'on leur donne pour l'essence , estime Suzanne Arseneau, directrice générale du Réseau d’inclusion communautaire de la Péninsule acadienne, l'organisme qui chapeaute Déplacement Péninsule.

Déplacement Péninsule devra verser plus d'argent à ses bénévoles pour couvrir le prix de l'essence. Photo : Radio-Canada / Hugo Bélanger

Le service songe à combler le manque à gagner par une campagne de financement plutôt que d’augmenter ses tarifs.

On veut s’assurer que le service demeure à la portée d’usagers qui ne roulent pas sur l’or et qui ne peuvent compter sur des transports en commun, inexistants, dans la Péninsule acadienne.

D’après un reportage d’Alix Villeneuve