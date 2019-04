La maison des naissances arrive finalement à recruter des sages-femmes

L'été dernier a été tout un casse-tête pour la maison des naissances de Chicoutimi. Malgré la demande élevée pour le service, le manque de personnel a forcé l'établissement à fermer ses portes de juin à septembre. L'avenir semble maintenant plus prometteur alors que de futures diplômées sont intéressées à pratiquer leur profession dans la région.

On est sur une belle lancée pour la prochaine année. Cet été on prévoit des embauches de deux nouvelles sages-femmes qui vont joindre les rangs. On va avoir une équipe complète pour desservir le Saguenay-Lac-Saint-Jean , se réjouit la responsable des services de sage-femme à Chicoutimi, Élisabeth Tailly.

Une trentaine de nouvelles sages-femmes devraient obtenir leur diplôme en 2019 au Québec. Déjà, toutes les futures diplômées ont été recrutées.

On se les arrache. Il y a beaucoup de contrats ouverts surtout pour des remplacements de vacances. Alors il y a des régions qui vont être moins chanceuses que d'autres. Cette année, il y a des gens de la région qui sont intéressés à travailler ici. Il ne faut pas ouvrir trop de services trop rapidement et le faire de manière harmonieuse pour ne pas se trouver avec des promesses aux femmes qu'on ne remplit pas , ajoute la présidente de l’Ordre des sages-femmes du Québec, Marie-Ève Saint-Laurent.

La gent masculine pourrait être de plus en plus tentée à pratiquer la profession. Le premier homme sage-femme, diplômé en octobre, travaille d’ailleurs à Chicoutimi.

La maison des naissances de Chicoutimi a supervisé 472 accouchements depuis son ouverture en 2014.

Avec l'arrivée de nouvelles sages-femmes, plus de 200 femmes enceintes pourront être suivies annuellement.

D'après le reportage de Jessica Blackburn