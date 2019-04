Une Néo-Écossaise conteste le test de salive utilisé par des policiers pour détecter le cannabis

Michelle Gray consomme du cannabis pour soulager sa sclérose en plaques. Le 4 janvier dernier, elle a été dû s’arrêter lors d’un contrôle policier de routine et un agent a réalisé un test de salive qui a donné un résultat positif.

Mme Gray lui a expliqué qu’elle consommait du cannabis à usage thérapeutique, mais qu’elle n’en avait pas pris depuis sept heures.

Le THC, le composé du cannabis qui provoque l’effet d’euphorie, peut rester présent et détectable dans le corps pendant un mois suivant l’usage.

J’étais sous le choc! J’avais le vertige. Et pour couronner le tout, le policier m’a informé que j’étais en état d’arrestation parce que j’avais échoué au test. Michelle Gray

La jeune femme a été conduite à un poste de police pour y subir un test plus poussé, comportant 12 étapes. On a évalué sa voix et son équilibre, deux éléments qui peuvent être perturbés par sa sclérose en plaques.

Pas d'accusation, mais 253 $ pour récupérer sa voiture

Elle a malgré tout réussi ce test et a été libérée sans accusation, mais sans sa voiture non plus puisque la Loi sur les véhicules à moteur autorise les forces policières à suspendre pour 7 jours le permis de conducteurs qui échouent au test de salive initial.

C’est une drôle de disposition qui existe depuis des années dans la loi et qui concernait au départ l’alcool, mais ils l’ont élargie pour tenir compte du cannabis même si le test de salive administré au bord de la route ne peut pas prouver qu’une personne conduit sous l’influence du cannabis , affirme Tom Singleton, un avocat néo-écossais.

Des forces policières, comme celle d'Ottawa, ont décidé de ne pas se servir du test de salive pour détecter le cannabis lors de contrôles routiers parce que leur fiabilité n'était pas assurée. Photo : Radio-Canada

Mme Gray a dû débourser 253 $ pour récupérer sa voiture, qui avait été remorquée après son arrestation.

La fiabilité du Dräger Drug Test 5000 remis en question

Un cabinet d’avocats de Vancouver, Acumen Law, s’est depuis saisi de sa cause pour contester les tests réalisés par les policiers lors de contrôles routiers avec l’appareil Dräger Drug Test 5000, approuvé par le ministère de la Justice du Canada en août dernier.

Cet appareil est en mesure de détecter le THC, mais pas de déterminer si les facultés du conducteur sont affaiblies.

Il n’y a pas de lien entre le niveau de THC dans votre corps et votre capacité à conduire , reconnaissait récemment une porte-parole de la GRC en Nouvelle-Écosse, la caporale Lisa Croteau, en entrevue à Global News.

Plusieurs villes canadiennes ont par ailleurs décidé de ne pas se servir des appareils de dépistage portatifs, parce que leur fiabilité, notamment par temps froid, a été remise en question.

Une étude publiée dans le Journal of Analytical Toxicology a également mis en lumière le fait que ces appareils produisent un nombre non négligeable de résultats faux positifs ou faux négatifs.