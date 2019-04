Route et écoles fermées en Minganie et en Basse-Côte-Nord

La tempête qui frappe la Minganie et la Basse-Côte-Nord force la fermeture de longs tronçons de la route 138 ainsi que de plusieurs écoles.

Vu l'importante tempête qui sévit toujours dans la région, la route 138 est fermée depuis hier soir entre Mingan et Kegsaka à l’exception de petits tronçons entre Aguanish et L’Îles-Michon ainsi qu’entre Natashquan et Pointe-Parent.

À l’est de la Basse-Côte-Nord, la route est fermée entre Rivière-Saint-Paul et Brador.

La Commission scolaire de la Moyenne-Côte-Nord a pris la décision de suspendre tous les cours pour l'avant-midi dans les écoles primaires et secondaires du territoire. Même directive du côté de l'éducation des adultes. Les services de garde demeurent toutefois ouverts.

À la Commission scolaire du Littoral, en Basse-Côte-Nord, les écoles St-Joseph à l'Île d'Anticosti, l'école Mgr Sheffer à Blanc-Sablon et le Centre Sainte-Thérèse à Rivière-Saint-Paul sont fermés. La fermeture d’autres établissements d’enseignement pourrait être annoncée plus tard.

La chaussée est enneigée d'un bout à l'autre de la route 138. La visibilité est toutefois considérée bonne à l'ouest de Mingan.

La Société des traversiers du Québec annule les deux allers-retours du CTMA Voyageur entre Matane et la Côte-Nord prévues aujourd'hui.

La STQ explique que des rafales à plus de 100 kilomètres à l'heure empêchent le navire d'effectuer les traversées. Les dépôts sur réservation seront remboursés.

Le Bella Desgagnés aussi demeure à quai à Havre-Saint-Pierre, en attendant de meilleures conditions de navigation.