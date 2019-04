Grande Place : un hôtel pour remplacer le projet de Groupe Sélection?

M. Martin fait partie des sept propriétaires riverains qui refusent de donner leur aval au projet de Groupe Sélection pour la revitalisation de la Grande Place.

Daniel Martin n'a pas révélé de quel promoteur il s'agit, mais affirme que cet autre projet comprendrait des installations récréotouristiques, dont un hôtel.

C'est un projet qui pourrait amener plus d'achalandage, qui pourrait se réaliser plus rapidement et les gens qui sont à l'origine de ce projet-là ont les capacités financières suffisantes pour réaliser un projet comme ça.

Daniel Martin, propriétaire riverain