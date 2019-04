Chloé Breault a tout un univers à partager avec son public et elle le fait avec beaucoup de joie.

Vu que c’est une formule intime, je vais avoir la chance de plus expliquer mes chansons, mon background aussi en tant qu’artiste. C’est rare des fois dans les spectacles qu’on peut aller loin de même et vraiment [creuser] dans du stuff qui est creux, comme pourquoi je fais de la musique ou pourquoi j’ai décidé de faire ça comme carrière , explique Chloé Breault.

Parenthèse offre au public une expérience plus intime avec l’artiste, qui propose des surprises durant le spectacle.

C’est une scène un peu plus petite. Les gens sont vraiment proches de l’artiste. C’est vraiment ce côté intime qu’on souhaite mettre de l’avant. Nous, on ne fait pas compétition avec le centre Avenir ou le Wesleyan ou le Casino de Moncton. Il faut vraiment trouver notre niche. C’est quelque chose qu’on veut essayer. J’invite la population à venir nous trouver pour vivre l’expérience , affirme René Légère, directeur général du Centre culturel Aberdeen.

Agrandir l’image Le public prend place très près de l'artiste lors des spectacles de la série Parenthèse, dans la grande salle du Centre culturel Aberdeen. Photo : Radio-Canada / Jimena Vergara

Chloé Breault est accompagnée de Matt Boudreau aux claviers et de Nicolas Basque à la basse.

Mathieu avant était mon guitariste. Il était aussi mon bassiste. On a vraiment changé, changé et changé la formule, et finalement on a trouvé quelque chose qui marche et que je suis fière de présenter , dit-elle.

Chloé Breault a lancé un premier mini album en 2017 et elle a remporté le prix de l’enregistrement de l’année de Musique NB l'automne dernier. Elle s'apprête à partir en tournée à la mi-avril et elle sera en France cet été.

Avec les renseignements de Jimena Vergara