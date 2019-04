Manifestation pour le climat du 15 mars : une étudiante sage-femme pourra reprendre son examen

Les futures sages-femmes voulaient reprendre un important examen qu'elles ont manqué lors de la grève étudiante pour le climat du 15 mars dernier.

Selon les étudiantes, l'offre de l' UQTRUniversité du Québec à Trois-Rivières leur refuse cette reprise. D'autres options leur seraient proposées. Les étudiantes préfèrent en taire les détails le temps d'obtenir des conseils légaux.

L'une des sept étudiantes aura toutefois droit à un examen de reprise le 9 avril prochain grâce à un billet médical. Caroline Guénette, qui comptait se rendre à la manifestation, a finalement dû consulter un médecin.

Les six autres étudiantes aimeraient avoir accès à cet examen de reprise.

Anabel Gravel Chabot en fait partie. Sachant qu’il y a un examen de reprise qui va se tenir la semaine prochaine, on se demande pourquoi insister pour nous tenir loin de cet examen-là ? On veut tout simplement faire cet examen-là pour réussir notre cours et passer à la prochaine session comme tout le monde.

Les étudiantes sages-femmes disent avoir 15 jours pour répondre à la proposition de l' UQTRUniversité du Québec à Trois-Rivières .

Du côté de l'Université, on n’a pas voulu émettre de commentaires. Le dépôt de cette offre aux étudiantes sages-femmes n'a même pas pu nous être confirmé.

