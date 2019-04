Nouveau départ pour le service budgétaire et l’Éco-fripes Roussel

Le service budgétaire et communautaire de Chicoutimi et l'Éco-fripes Roussel ont inauguré leurs nouveaux locaux situés au centre-ville de Chicoutimi-Nord.

Les deux organismes espèrent ainsi pouvoir élargir l’offre de services et répondre aux besoins grandissants dans un secteur plus achalandé.

Déjà, les ventes de vêtements usagés ont augmenté de 50 % depuis le déménagement il y a un mois.

La directrice du Service budgétaire, Julie Bilodeau, estime que ces résultats lui permettent de voir grand.

On veut amener des outils interactifs pour sensibiliser les jeunes à tout ce qui concerne la consommation, on veut aussi faire des soirées familiales pour les sensibiliser au magasinage de seconde main et les éduquer sur des sujets d’actualités à la consommation et les cuisines collectives permettront d’aider les familles à faire plus à faire le dollar , explique Mme Bilodeau.

Le service budgétaire a reçu une aide financière de 50 000 $ des Caisses Desjardins pour mener à bien le déménagement, qui était dans les cartons depuis une dizaine d'années.

Les responsables estiment qu’avoir pignon sur rue dans un secteur plus achalandé de la rue Roussel permettra aux deux organismes communautaires de bénéficier d’un achalandage plus important, tout en étant plus près de la clientèle et en offrant un accès plus facile aux personnes à mobilité réduite.