Phénix: l'implantation des équipes mixtes avance comme prévu, selon la ministre

Ce sont 34 ministères et organismes fédéraux représentant 54 000 employés, soit 70% des clients du service de paye Phénix, qui ont adopté le modèle prometteur des équipes mixtes, a affirmé mercredi soir la ministre de Services publics et Approvisionnement, Carla Qualtrough.

La ministre Qualtrough présentait, devant un comité sénatorial, le bilan des mesures prises depuis le mois de juillet pour régler les problèmes qui perdurent depuis trois ans avec ce système.

Nous sommes donc sur la bonne voie pour que les 46 ministères desservis par le centre des services de paye adoptent ce modèle d’ici mai cette année , a témoigné Mme Qualtrough.

Une équipe mixte est constituée de groupes de conseillers en rémunération affectés à un ministère ou un organisme particulier.

Ces groupes travaillent auprès de leurs clients pour assurer le traitement de tous les mouvements qui sont en attente dans le dossier de paye des employés. Leur déploiement dans tous les ministères et organismes fédéraux avait été annoncé en mai 2018.

Ces efforts donnent des résultats positifs , a jugé la ministre.

Carla Qualtrough a souligné que le nombre de mouvements en attente de traitement au centre des services de paye avait diminué de 196 000 depuis janvier 2018, ce qui représente une diminution globale de 31%.

Par ailleurs, ils sont passés de 260 000 à 248 000 entre le 20 février et le 20 mars 2019.

Finalement, selon la ministre, le nombre d’arriérés a diminué de 50% dans les ministères concernés par le premier projet-pilote d’équipe mixte, mis en place en décembre 2017.

Questionnée par la sénatrice Elizabeth Marshall sur les raisons qui ont fait en sorte qu’il aura fallu plus d’un an pour mettre en œuvre ces équipes, Mme Qualtrough a répondu qu’il avait fallu beaucoup de travail au sein de certains ministères afin qu’ils soient prêts à accueillir ces équipes.

Davantage de travail devait être fait pour les ministères où il y a des règles de rémunération plus complexes et des systèmes de ressources humaines plus vieux , a-t-elle précisé.

Mme Qualtrough a également exposé comment elle avait suivi les recommandations du rapport du Sénat intitulé Le problème de paye Phénix : ensemble pour une solution, rendu public en juillet 2018.

Services publics et Approvisionnement Canada a notamment embauché une quantité supplémentaire d’employés aux services de paye et au centre de contact avec la clientèle du centre de paye et leur a offert davantage de formations. Le gouvernement a aussi entamé les démarches pour remplacer Phénix.