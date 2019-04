La montée des niveaux marins est inquiétante pour la côte de la Colombie-Britannique

Les niveaux marins du Canada montent rapidement, selon un nouveau rapport sur le changement climatique divulgué cette semaine, et cela inquiète les villes côtières de la Colombie-Britannique.

Le rapport, commandé par le Département de l’environnement et du changement climatique, avertit que le niveau des océans du pays augmente entre un et 4,5 millimètres par année.

« Les effets de la montée des niveaux marins […] dépendent du trait de la côte », explique Greg Flato, un des auteurs du rapport qui est aussi professeur à l’Université de Victoria.

Sans une réduction du réchauffement de la planète, il est prévu que le niveau de la mer sur la côte nord de la province augmente de 50 centimètres au cours des huit prochaines décennies.

John Clague, professeur de géosciences à l’Université Simon Fraser, dit que les fortes tempêtes peuvent amplifier les conséquences négatives de la montée des niveaux marins.

Manque de ressources

Les niveaux marins augmentent à mesure que les glaciers fondent et que l’eau occupe plus de volume.

Cela peut causer des dégâts le long de la côte lorsque des régions à basse élévation sont alors inondées.

Certaines municipalités, comme Delta et Richmond, se préparent déjà pour la montée des niveaux marins, mais M. Clague affirme qu’il faut plus de ressources de la part des gouvernements provincial et fédéral.

« Les coûts sont élevés et les municipalités, même les mieux nanties, n’ont pas les ressources nécessaires pour résoudre le problème seules. »

D'après des informations de Clare Hennig