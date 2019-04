La cour refuse de suspendre l’enquête sur la campagne de Jeff Callaway

Le commissaire aux élections de l'Alberta poursuivra son enquête sur la course à la chefferie du Parti conservateur uni (PCU) de Jeff Callaway. La cour a refusé de suspendre l'enquête pendant les élections, comme le réclamaient Jeff Callaway et ses proches.

La juge Anne Kirker a conclu qu’il n’était pas dans l’intérêt public de retarder l’enquête sur le financement de la campagne à la chefferie conservatrice de Jeff Callaway.

Elle n’est pas convaincue que le commissaire aux élections ait un parti pris ou qu’il a tiré ses conclusions d’avance dans cette affaire, comme l’allèguent les six demandeurs.

La juge remarque néanmoins qu’il est questionnable que le commissaire n’ait pas donné la possibilité à Jeff Callaway de se défendre avant de lui demander de rembourser des milliers de dollars que Happy Mann, un ancien membre du PCU, a illégalement donnés à sa campagne.

Toutefois, elle ne pense pas que ce soit suffisant pour conclure que l’enquête causera un tort irréparable à Jeff Callaway et ses proches.

L’avocat de ces derniers a signalé son intention de contester la constitutionnalité de cette enquête devant la Cour. Cela nécessitera cependant une nouvelle démarche judiciaire.

Jeff Callaway avait abandonné sa course à la chefferie trois semaines avant le vote, en 2017, pour se ranger derrière le camp de Jason Kenney. Plusieurs personnes, dont Happy Mann, allèguent qu’il s’agissait à la base d’une campagne dite « kamikaze », c’est-à-dire qu’elle a été concoctée dans le seul but de nuire à un autre candidat, Brian Jean, au profit de Jason Kenney. Jason Kenney et Jeff Callaway ont tous les deux nié ces accusations.

Avec les informations d'Audrey Neveu