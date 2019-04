Une trentaine de membres du Syndicat des professionnelles en soins du Saguenay-Lac-Saint-Jean (SPSSLSJ), affilié à la FIQ, se sont présentées à l’assemblée du conseil d’administration du CIUSSS à Roberval mercredi soir. Toutes de noir vêtues et brandissant des drapeaux à l’effigie de leur syndicat, elles ont déposé le livre 50 histoires d’horreur vécues au CIUSSS du Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Désespérées, elles ont remis aux administrateurs une copie du recueil de témoignages réels d’événements survenus alors que les salariées faisaient des heures supplémentaires obligatoires.

Nous avons décidé de briser l’omerta qui existe dans le réseau en donnant la parole aux professionnelles en soins qui sont quotidiennement témoins des aberrations de ce système malade. La population est en droit de savoir la détresse qui se vit derrière ces portes closes. Julie Bouchard, présidente régionale, FIQ

Les infirmières n’en peuvent plus et demandent au CIUSSS de respecter son engagement de créer 300 postes en soins infirmiers.

À ce jour, le CIUSSS a rempli le tiers de sa promesse.

La présidente du syndicat affilié à la FIQ, Julie Bouchard, a lancé un cri du coeur aux administrateurs du CIUSSS. Photo : Radio-Canada / Mélyssa Gagnon

En partageant des passages noirs de leur vie professionnelle, les infirmières espèrent faire bouger les choses.

C’est extrêmement dommage d’en arriver à rendre publics des événements qu’on aurait souhaité ne jamais vivre. On passe toujours sous silence les fois où les professionnelles en soins se sont fait violenter, mais, maintenant, c’est terminé , martèle Julie Bouchard.

Billy Maltais est revenu sur une situation où des collègues féminines ont été frappées aux parties génitales par un usager en crise, alors que les ressources se faisaient rares dans les corridors de l’hôpital.

Parmi les témoignages contenus dans le recueil colligé par le syndicat figure aussi celui de Mélina Tremblay, une jeune infirmière.

J’avais peu d’expérience. On m’a demandé de faire un quart en temps supplémentaire obligatoire sur un département que je ne connaissais pas et j’ai été mise en charge du département. Une patiente qui avait une contention s’était débattue et s’est retrouvée hors du lit. Ella a été retrouvée plus tard par terre, pendue à sa contention , a relaté Mélina Tremblay, la voie fragilisée par l’émotion.

Julie Labbé convient que le rehaussement des effectifs en soins infirmiers permettra d’éviter pareils drames et estime que des mesures en santé et sécurité sont aussi nécessaires.

À l’issue de l’assemblée, la porte-parole du CIUSSS, Joëlle Savard, a fait savoir que son organisation accueille le recueil des infirmières en en prendra connaissance.