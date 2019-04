Grève dans le transport scolaire, les commissions scolaires s'organisent

Le débrayage touchera 66 circuits de la Commission scolaire de la Région-de-Sherbrooke (CSRS), 29 circuits de la Commission scolaire des Hauts-Cantons (CSHC) et deux de la Commission scolaire des Appalaches.

Les syndicats et la partie patronale, Transdev, ne s'entendent pas sur les vacances et les heures garanties.

Le salaire est aussi au coeur du litige. Les chauffeurs souhaitent gagner autour de 23 $ l'heure, soit 3 $ de plus que leur salaire actuel.

C'est sûr que l'on s'attend à ce que les parents soient mécontents, mais je pense qu'ils vont comprendre si on veut continuer d'avoir des chauffeurs d'autobus. Actuellement, on vit une pénurie de chauffeurs. Quand les gens quittent, les gens qui viennent essayer le métier ne restent pas, premièrement à cause des conditions de travail , affirme Stephen Gauley, président du Syndicat des travailleuses et travailleurs des Autobus la Sapinière.

La direction de Transdev est surprise de ce moyen de pression et se dit ouverte à la négociation.

Les commissions scolaires s'organisent

Parmi les mesures mises en place, du moins à la Commission scolaire des Hauts-Cantons, le personnel attitré au service de garde sera présent plus tôt à l'école pour accueillir un plus grand nombre d'élèves.

J'ai déjà contacté la Sûreté du Québec pour s'assurer que la circulation soit fluide autour de nos établissements compte tenu de la recrudescence d'autos pour ces matins-là ,ajoute le directeur général de la CSHC, Martial Gaudreau.

Le Service de police de Sherbrooke est en discussion avec la CSRS pour établir, elle aussi, un plan d'action.