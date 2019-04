Timide manifestation en appui aux chauffeurs de taxi

Les manifestants dénonçaient le projet de loi du gouvernement caquiste qui vise une déréglementation de l'industrie.

« On avait envie d'exprimer notre solidarité et leur dire que l'on comprenait leur colère et ce qu'ils vivaient », a expliqué Marie-Noëlle Béland, l'une des organisatrices du rassemblement.

Une autre rencontre doit avoir lieu, jeudi, entre des représentants de l'industrie et le ministre des Transports, François Bonnardel.